Il Presidente del Comitato di Indirizzo e Vigilanza, Guglielmo Loy, presenzierà martedì 17 settembre p.v. alla riunione di insediamento del Comitato regionale INPS di Basilicata istituito con decreto ministeriale da pochi giorni.

La riunione, in cui si eleggerà il Presidente del consesso, è stata convocata alle 10.30 presso la Sala del Comitato della Direzione regionale dell’Istituto in via del Gallitello, Palazzo Giuzio.