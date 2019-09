Si avvia ad un finale col botto il “Parco delle Stelle”: il macro-attrattore di ultima generazione con giochi, attrazioni e installazioni per grandi e piccini realizzato nel Comune di Trecchina, in località Monte Serra Pollino. Già nel corso della prima stagione di apertura, infatti, la struttura è riuscita a catalizzare l’attenzione di tanti lucani, giovani e famiglie, che hanno scelto il parco per trascorrere una giornata di vacanza o di relax a circa 700 metri d’altezza, in uno scenario unico dal punto di vista naturalistico e con un panorama mozzafiato, che dai punti di osservazione più suggestivi apre lo sguardo all’orizzonte sulla costa incantevole di Maratea. Soprattutto, grazie ad una sapiente strategia di comunicazione, al “tam-tam” dei visitatori, ai commenti positivi rilanciati dai social network, col passare delle settimane, dopo l’apertura avvenuta nello scorso mese di giugno, il “Parco delle Stelle” si è accreditato a livello regionale e nazionale tra gli amanti del brivido e del divertimento in sicurezza, attirando nell’area sud della Basilicata flussi consistenti e costanti di turisti provenienti da ogni parte d’Italia e che sono andati via entusiasti dopo aver provato il pendolo rotante a strapiombo sul promontorio che degrada verso la Perla del Tirreno, attrazione davvero pirotecnica e adrenalinica, o gustato le prelibatezze preparate nel ristorante interno al macro-attrattore con le ricette tipiche della cucina nostrana e prodotti locali a chilometro zero. Le attività della struttura termineranno ufficialmente ad ottobre, in concomitanza con la frequentatissima “Sagra della castagna” che si tiene abitualmente in paese, mentre a settembre il parco sarà aperto tutti i giorni fino al 15 dalle 10 alle 19,30 e poi, dalla seconda metà del mese, esclusivamente durante il week-end, il sabato e la domenica, negli stessi orari. In programma ci sono diverse iniziative, cui stanno lavorando gli organizzatori, a conclusione di una prima stagione che, afferma il direttore del “Parco delle Stelle” Giovanna Cresci, «è stata più che soddisfacente ed è andata oltre le più rosee aspettative, lasciandoci molto soddisfatti e consentendoci di guardare al futuro con tanta fiducia e giustificato ottimismo». Intanto, il prossimo 22/09/19, è già in calendario lo spettacolo d’arte musicale (ingresso con drink e/o menù cena) “Stefano’s High in the Sky”: una produzione a cura di Giacomo Aula, musicista, pianista jazz e compositore multistrumentista di origini lagonegresi, conosciuto ed apprezzato sulla scena artistica a livello internazionale. Insieme con lui, in prospettiva di una replica di una kermesse pensata a mo’ di esperimento di fruizione di musica ad alta quota, si esibiranno due giovani e validissimi performers, Stefano Sullo alla chitarra e la vocalist Cassandra Rapone, accompagnati al basso da Giacomo Aula, alias “Natuccio”.



Tutte le informazioni sul “Parco delle Stelle”, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, sono disponibili sui nostri account social, sul nostro gruppo Whatsapp al numero 3899923271 e sul sito internet www.parcodellestelletrecchina.it







foto ©Monteverde