Oggi, alle ore 9.00, dalla stazione Agip di viale del Basento a Potenza, prenderà il via la seconda edizione del “Basilicata Tour 2019 HD”. Gli oltre 30 motociclisti, a bordo delle loro fiammanti Harley-Davidson, inizieranno il tour itinerante che li porterà a visitare i posti più belli della Basilicata.

L’evento, già alla seconda edizione, nasce dall’unione del gruppo “Harleysti di Basilicata” e in particolare dalla presidente dott.ssa Carmela Cuomo, nota come biker Val Kyrja, una delle due uniche Harleyste donne in Basilicata, con l’idea di promuovere il territorio lucano e le tradizioni culturali così da unire due passioni: l’Harley e la propria terra. Un vero e proprio mototurismo, basato sulla valorizzazione della cultura e dei luoghi affascinanti della Basilicata. I partecipanti, inoltre, potranno inoltre godersi le feste regionali in programma, assaporare la cucina lucana, acquistare prodotti artigianali locali.

“È da tempo che sognavo di formare un’associazione, un gruppo, che avesse una propria identità lucana unita dalla passione per la moto e da quella per la nostra terra. Come dice Rocco Papaleo nel film “Basilicata coast to coast” la Basilicata esiste. Ora però tocca a noi valorizzarla e a voi scoprirla”, ha affermato la presidente degli “Harleysti di Basilicata”, Carmela Cuomo. “Quello che abbiamo organizzato quest’anno sarà un tour itinerante: partiremo da Potenza e ogni sera dormiremo in un posto diverso. Il tour toccherà 22 Comuni e i partecipanti avranno modo di visitare e conoscere i posti più famosi e più turistici della Basilicata. Sarà un tour internazionale che vedrà bikers provenienti anche dall’estero. Uno su tutti Mohamad Zantout, direttore dell’Aljazeera Media Institute”. “Il tour – ha aggiunto Cuomo - vuole essere di questa portata perché noi non facciamo soltanto una passeggiata in moto ma la nostra idea di mototurismo mira a unire la passione per le due ruote alla cultura, agli eventi, alla scoperta di un territorio meraviglioso come quello che la Basilicata offre”, ha concluso la presidente Cuomo.