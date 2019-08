Sono 23 gli short movies realizzati dai giovani cineasti nella settimana di Cinemadamare a Nova Siri, che è iniziata il 4 agosto, e che saranno proiettati domenica 11 agosto, dalle 21.30 in poi, nel consueto Spazio Cdm in Piazza Massimo Troisi. E’ il bilancio da record raggiunto dagli 87 giovani cineasti (di 57 Paesi diversi) che in questo periodo hanno allestito tanti set in tutta la Piana del Metapontino, e non solo a Nova Siri. Ecco i registi (con relativa nazionalità) che hanno firmato le Opere in programmazione questa sera: Miranda Namicheishvili (Georgia); Sebastian Krolak (Polonia); Hristo Staykov (Bulgaria); Rogerio Correira (Brasile); Laurence Henriquez (Netherland); Martina Peneva (Bulgaria); Viktor Ivanov (Bulgaria); Matias Canzani (Uruguay); Mukund Subramanian (India); Federico Turani (Italia); Ellen Hag (Sweden); Whitney Sung (Taiwan); Charlotte Jissels (Belgio); Ronnie Giambelluca (Italia); Edoardo Pasquini (Italia); Christian Schifano (Italia); Ander Moreno (Spain); Javier Baires (El Salvador); Giulia Pugliese (Italia), Gonzalo Trianon (Uruguay); Belen Ballesteros (Uruguay); Elisa Bleier (Uruguay); Dhruva Devara (India). Rogerio Correira, nel suo film “Alone”, spinge lo spettatore a riflettere sugli effetti nocivi conseguenti all’uso della droga, e sulla possibilità di poter fare una scelta alternativa. Mentre Federico Turani, nel suo nocumentary, realizza un viaggio introspettivo, teso a raccontare pregi e difetti di una vita vissuta al Sud. I giovani cineasti, con le loro videocamere, hanno catturato e immortalato gli scorci più autentici e caratteristici della parte jonica della Basilicata, con particolare attenzione a tutta la Sponda destra del Sinni, comprese le aree archeologiche della Siritide. Uno spettacolo all’aria aperta nello spettacolo quello di domenica sera, meglio conosciuto come Weekly Competition, di cui potranno godere addetti ai lavori ed appassionati di cinema. Sarà il Direttore della kermesse, Franco Rina, insieme ai registi ed al cast artistico e tecnico, della nona Weekly Competition di questa edizione (la prima c’è stata a Roma, al termine della settimana che è iniziata il 12 giugno), a presentare agli appassionanti ed ai tanti curiosi, questi film in grado di dar vita ad un vero e proprio cineturismo, in grado di esportare e far conoscere luoghi della nostra penisola, a volte sconosciuti, ad una vasta platea sparsa in tutto il mondo. A decretare il film vincitore assoluto della serata saranno gli stessi filmmaker, e tutto lo staff assegnerà, anche, dei premi speciali, divisi per categoria: miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior produzione, miglior montatore, miglior Dop, Miglior attore/attrice, Miglior Mua, e miglior scenografia. Quest’iniziativa, come tutte le iniziative di Cinemadamare è gratuita ed aperta a tutti.