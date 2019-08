Come da cartellone promosso dal comune di Maratea, dal Centro Culturale” Josè Cernicchiaro “e dall’associazione Alta Marea ,Domenica 18 agosto alle ore 18.30 nella Villa Tarantini,si terrà un incontro con il poeta lucano Prospero Cascini sulla LUCANITA’ del suo libro di poesie…”Il Girotondo tra primina e buona scuola nella Lucania”-Monetti editore- che ha avuto il patrocinio del Comune di Matera e che nel suo percorso ha toccato tanti luoghi in tante parti d’Italia.

Porteranno i saluti i l Presidente del Centro Culturale” Josè Cernicchiaro” Tina Polisciano e il Sindaco Daniele Stoppelli.

Interverranno Giampaolo D’Andrea Assessore alla Cultura del Comune di Matera prefatore del libro, Vincenzo Giuliano Garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Basilicata ,l’editore Salvatore Monetti e l’autore.

Il Girotondo torna a Maratea…

il mare

Aspetto/ la leggerezza del/vivere/liberata dal peso/di esistere,come il mare/aspetta/ l’inverno/

per urlare la sua/ voglia di vivere.

e’ nata dentro le scorribande marateote dell’autore.