Venosa si prepara ad ospitare un altro grande evento Rock organizzato da Dove C'è Musica di Michele Mollica e Morrigan Promotion. Per la prima volta in Basilicata KEE MARCELLO, il leggendario chitarrista degli EUROPE di “The Final Countdown” si esibirà in un infuocato concerto rock, in cui riproporrà tutti i più grandi successi della indimenticabile band. Un’altra straordinaria occasione per gli amanti della musica e per riascoltare un pezzo di storia del rock. Kee Marcello sarà accompagnato da rinomati musicisti: alla batteria Titta Tani (Goblin, Mark Boals, Edu Falaschi) al basso Emiliano Tessitore (Vinnie Moore, Mark Boals) e alle tastiere Alessio Contorni (Frizzi2Fulci). Ad aprire la serata due special guest, i Seipiudura con il loro mix di Soulfly e Sepultura e i metallers Perseus con il loro heavy metal di matrice power con influenze priestiane e sinfoniche. Nel corso della serata sarà possibile gustare cibo della tradizione lucana e birra a volontà.

Venerdì 9 agosto 2019

Location Love Caffè piazzetta Montedoro (di fronte l’ospedale), Venosa

Start h 19

Ingresso euro 10

Info 333.6777740 – 333.6385206