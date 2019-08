A Senise U Strittul ru Zafaran 6/08/2019 Diventa maggiorenne la manifestazione che unisce la bellezza del centro storico di Senise con il gusto inimitabile del Peperone Igp. Torna puntuale, infatti, anche nell’estate del 2019, U Strittul’ ru zafaràn – Il vicolo del peperone, l’evento ideato e organizzato dall’associazione Assa in collaborazione con il Comune di Senise, la Regione Basilicata il Consorzio di Tutela del Peperone Igp e numerosi partner pubblici e privati.

Tante le novità di quest’anno inserite in un contenitore che resta immutato nell’obiettivo e nella filosofia e che, anzi, punta in particolar modo a onorare la vocazione ‘ambientale’ dell’associazione (che ha tra le mission, appunto, anche la tutela dell’ambiente e del territorio).

“Non possiamo e non dobbiamo decontestualizzare quello che facciamo rispetto ad una prospettiva a più largo respiro rivolta al territorio e all’ambiente- spiega la giovane presidente Giulia Cirigliano- Dopotutto il nostro evento promuove il nostro paese attraverso una ricchezza, il peperone, nato dalla terra che dobbiamo amare e rispettare. Ed è per questo che le degustazioni che saranno direttamente a cura dell’Assa quest’anno avverranno in regime di plastic free per quanto riguarda piatti, bicchieri e posate. Una scelta doverosa e necessaria. Per il resto assicuriamo, come ogni anno, divertimento, musica, arte di strada, luoghi suggestivi da visitare e, naturalmente, il principe della gastronomia lucana, il nostro peperone Igp proposto a metà tra sperimentazioni e tradizione”.



Il 9 agosto si comincia alle 18.30, con lo ‘’Strittul dei bambini’’ e con i giochi popolari organizzati dall’Assa. Alle 21.00, nell’arena di piazza Vittorio Emanuele, la 13esima edizione dei giochi popolari a rioni: 5 squadre si ‘daranno battaglia’ tra tiri alla fune, corsa con i sacchi e tanti altri giochi.

Il 10 agosto in piazza Municipio alle 18.30 si svolgerà un laboratorio didattico dedicato al peperone, con interventi di esperti e istituzioni e con il ‘’laboratorio di ‘nserte’. A seguire concerto del sassofonista di origini senisesi ma famoso a livello internazionale Claudio Sax.

L’11 agosto il gran finale con la degustazione dei piatti a base di peperone IGP di Senise: il percorso si apre alle 20.00 e si snoda attraverso i vicoli del centro storico fino a raggiungerne il cuore. Qui i visitatori saranno accompagnati dagli spettacoli di artisti di strada, animazione per i più piccoli, mercatini. Un lungo percorso durante il quale si possono assaggiare pasta, peperoni cruschi di Senise cucinati in loco e tanto altro ancora e dove ci si potrà cimentare con la gara della ‘nserta, diventata ormai un must dell’evento lucano.



Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 6/08/2019 - A Senise U Strittul ru Zafaran

Diventa maggiorenne la manifestazione che unisce la bellezza del centro storico di Senise con il gusto inimitabile del Peperone Igp. Torna puntuale, infatti, anche nell’estate del 2019, U Strittul’ ru zafaràn – Il vicolo del peperone, l’evento ideato e organizzato dall’assoc...-->continua 6/08/2019 - Il tributo del Lucania Film Festival a Lina Wertmuller

Si apre con una giornata - omaggio a Lina Wertmüller, la ventesima edizione del Lucania FIlm Festival, in calendario al Cineparco Tilt di Marconia di Pisticci dal 7 all'11 agosto. La produzione ha già annunciato per i prossimi giorni ospiti del calibro di Carl...-->continua 6/08/2019 - Calvera Capitale per un giorno

Anche Calvera, ridente cittadina dai palazzi Bianchi, della valle del Serrapotamo, sarà Capitale per un Giorno, avendo aderito al bando della fondazione Matera-Basilicata 2019, in collaborazione con l'amministrazione comunale, con le organizzazioni di promozio...-->continua 5/08/2019 - Nova Siri:XVII edizione di Cinemadamare

Si annuncia come una settimana da record, quella di Nova Siri, per la XVII edizione di Cinemadamare: saranno 23 gli short movies che saranno realizzati, dal 4 all’11 agosto, la sera in cui saranno proiettati a tutto il pubblico del posto, ed ai numerosi turist...-->continua E NEWS