“Cinemadamare” a Nova Siri dal 4 all’11 agosto 4/08/2019 Dal 4 all’11 agosto la carovana della XVII edizione di Cinemadamare farà tappa a Nova Siri. Un ritorno alle origini per il più grande raduno internazionale di filmmaker, che ha mosso i primi passinel 2003, ed è diventato nel corso degli anni un appuntamento imperdibile per addetti ai lavori, ed appassionati di cinema.La cittadina lucanasi trasformerà, per l’occasione, in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto, dove una ventina di troupe composte da 87 filmmaker, provenienti da 53 Paesi diversi, darà vita ad un’attività di filmmaking non stop, e produzione di short movies. Previsto, anche, il coinvolgimento di attori e comparse del posto. I film girati saranno proiettati domenica 11 agosto, a partire dalle ore 21:00,in Piazzetta Massimo Trosi, ed i più belli premiati da una giuria tecnica altamente qualificata: VII “WeeklyCompetition”.Ricco il carnet di eventi offerti, gratuitamente, ai cittadini di Nova Siri, ed ai turisti presenti, a partire dalla proiezione, tutte le sere, di film, short movies e cortometraggi. Cinemadamare è realizzato con il sostegno della Regione Basilicata e di Sensi Contemporanei. Semifinali della “MainCompetition”, il 6- 7 ed 8 agosto, in Piazzetta Massimo Troisi, a Nova Siri. In questa particolare occasione il pubblico presente dovrà votare e scegliere tra gli short movies in concorso, provenienti da ogni parte del mondo.L’appuntamento con la finale è, invece, previsto per venerdi 9 agosto, sempre nella stessa piazza. Il Travelling Campus di Cinemadamare,che si avvale della partnershipdi 32 Università e Scuole di Cinema internazionali, rappresenta un’importante possibilità di formazione ed aggiornamento professionaleper i partecipanti, che potranno frequentare workshop gratuiti condotti da tutor di Cinemadamare. Ai vincitori della WeeklyCompetition sarà, anche, offerta l’opportunità di partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia, con il sostegno economico dell’organizzazione. Nel corso della prestigiosa manifestazione internazionale verranno proiettati, nello spazio “Luce – Cinecittà”, i miglior film girati nel corso della 17esima edizione di Cinemadamare. La più famosa Carovana di filmmaker in Italia sarà presente, anche, alla Festa del Cinema di Roma, in virtù di un accordo tra la Fondazione Cinema Per Roma e l’AssociazioneCinemadamare. Nel famoso e rinomatoSpazio della Roma Lazio Film Commission, saranno proiettati i miglior film realizzati dai cineasti, nel 2019.Franco Rina, ideatore e storico direttore artistico della manifestazione, ha sottolineato quanto sia importante per questi giovani film maker viaggiare, alla scoperta di luoghi ricchi di storia e straordinaria bellezza. “Oltre a condividere momenti di unione e coesione –ha dichiarato il fondatore di Cinemadamare- i giovani cineasti potranno trarre dalla magia e fascino di questi posti l’ispirazione necessaria per girare i propri film”. I filmmmaker del più grande Travelling campus,attraversando 10 regioni italiane,in tre mesi, percorreranno oltre 7200 chilometri,a bordo di un autobus a due piani. Solamente a fine settembre i protagonisti di questo viaggio itineranteconcluderanno il loro percorso.

In allegato il programma completo delle attività.



Tutte le attività di Cinemadamare sono aperte alla partecipazione gratuita di tutti





5 agosto, lunedì



 Ore 21.00: proiezioni in Anfiteatro Totò



Il Meglio delle precedenti Weekly Competition



Proiezione cortometraggio “INDOVINA CHI VIENE A PRANZO?” dell’Istituto Tecnico Tecnologico di Villa D’Agri di Marsicovetere: durata 20’



Film: “Saving Mr. Banks”, del regista John Lee Hancock



6 agosto, martedì



 Ore 21.00: proiezioni in Piazzetta Massimo Troisi



Semifinale Main Competition- short movie in concorso provenienti da tutto il mondo: vota il pubblico in platea



Proiezione cortometraggio “TG RAGAZZI ANTICAPORALATO” dell’Istituto comprensivo “TORRACA BONAVENTURA” di Potenza: durata 8’48’’



Proiezione cortometraggio “THE SECRET GARDEN” del Liceo “G. PEANO “ di Marsiconovo: durata 3’53’’



Film: “Un’ottima annata”, del regista Ridley Scott



7 agosto, mercoledì



 Ore 21.00: proiezioni in Piazzetta Massimo Troisi



Semifinale Main Competition - short movie in concorso provenienti da tutto il mondo: vota il pubblico in platea



Proiezione cortometraggio “TUTTI GIU’ PER TERRA” del Liceo Artistico Federico II di Svevia di Melfi: 6’37’’



Film: “Il 7 e l’8”, dei registi Salvatore Ficarra e Valentino Picone







8 agosto, giovedì



 Ore 21.00: proiezioni in Piazzetta Massimo Troisi



Semifinale Main Competition- short movie in concorso provenienti da tutto il mondo: vota il pubblico in platea



Proiezione cortometraggio “IL GENIO DELLA PIETRA” della Scuola Primaria I.C. Irsina DI Irsina: durata 10’28’’



Film: “I sogni segreti di Walter Mitty”, del regista Ben Stiller



9 agosto, venerdì



 Ore 21.00: proiezioni in Piazzetta Massimo Troisi



Finale Main Competition- short movie in concorso provenienti da tutto il mondo: vota il pubblico in platea



Proiezione cortometraggio “NOVA SIRI NEL CUORE” regia di Sergio Stigliano: 7’56’’





Film: “Le cronache di Narnia: il leone, la strega e l’armadio”, del regista Andrew Adamson





10 agosto, sabato



 Ore 21.00: proiezioni in Piazzetta Massimo Troisi



Proiezione film “Lost in Calanghi” di Giulia Di Battista: dei Licei Classino e Artistico “Pitagora” Nova Siri-Montalbano



Film: “Il Piccolo Principe” regia di Mark Osborne





11 agosto, domenica



 Ore 21.00: proiezioni in Piazzetta Massimo Troisi



VII Weekly Competition: proiezione e premiazione finale dei film girati a Nova Siri dai nostri filmmaker









Mentre, tutto il giorno e tutti i giorni….attività di filmmaking no-stop, da parte dei nostri giovani cineasti: produzione di short movies, completamente girati nella città di Nova Siri, dal 4 agosto all’11 agosto.



Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 4/08/2019 - “Cinemadamare” a Nova Siri dal 4 all’11 agosto

Dal 4 all’11 agosto la carovana della XVII edizione di Cinemadamare farà tappa a Nova Siri. Un ritorno alle origini per il più grande raduno internazionale di filmmaker, che ha mosso i primi passinel 2003, ed è diventato nel corso degli anni un appuntamento imperdibile per a...-->continua 4/08/2019 - Rotonda: un riconoscimento per il ragioniere Di Sanzo

“Con profonda stima e riconoscenza per l’impegno, la passione, la tenacia e la spiccata professionalità per aver offerto gratuitamente al Comune di Rotonda un eccellente servizio di custodia e manutenzione della struttura cimiteriale”.

Con questa motivazio...-->continua 3/08/2019 - Entrano nel vivo gli eventi estivi a Vietri di Potenza

Dai tornei al percorso eno-gastronomico Tipica, fino al tanto atteso concerto di Pupo e la comicità di Enzo Fischetti. Dal 3 al 18 agosto sono tanti gli eventi in programma a Vietri di Potenza, rivolti ad ogni tipo di pubblico e tutti con ingresso gratuito, ne...-->continua 3/08/2019 - Menecmi tratta da Plauto conclude il programma di Teatro dei Calanchi

L'edizione 2019 di Teatro dei Calanchi, dopo il grande successo di pubblico dei primi tre giorni di programma, si chiude con una nuova esplorazione nel vasto panorama della cultura classica.

La messa in scena di Menecmi, tratta da Plauto, porta gli attori...-->continua E NEWS