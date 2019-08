E’ in programma il 3 agosto l’iniziativa nell’ambito delle celebrazioni di Matera capitale europea della cultura 2019.

Il progetto, coprodotto dal Comune di Sarconi e la Fondazione Matera Basilicata 2019 per Capitale per un giorno, è stato realizzato grazie alla collaborazione con la Pro Loco Sarconi, ed al supporto dell’associazione di imprenditori Phas.G.Re.En, media partner dell’evento CUBO Produzioni.¬

Un’ iniziativa adatta ad un pubblico di famiglie e non solo che vedrà i partecipanti impegnati in una giornata ricca di appuntamenti e di iniziative, nel nostro borgo conosciuto come la “Capitale Europea del fagiolo”.



La prima parte della giornata sarà interamente dedicata a “Sua Maestà” il Fagiolo di Sarconi, prodotto d’eccellenza della gastronomia lucana e italiana, una vera star nel settore, marchio Igp (Indicazione geografica protetta) da più di venti anni, ovvero dal luglio 1996.



Presso la Biblioteca Comunale inaugurazione della Giornata alla presenza della Fondazione Matera Basilicata 2019, autorità Civili, Militari e Religiose e a seguire il talk “Fagiolo IGP di Sarconi: biorisorsa, sviluppo agricolo e identità”

A seguire ci trasferiremo “Coi piedi nei campi” , una visita guidata al campo sperimentale di produzione del Fagiolo IGP di Sarconi per scoprire l’importanza della tutela dell’agro‐biodiversità come obiettivo fondamentale per garantire il rinnovo varietale, la produttività agricola e lo sviluppo sostenibile della Regione Basilicata.

Un aperitivo presso “Per boschi e contrade” ed l’esposizione della “PatriciArt Bean Collection“, bijoux artistici realizzati con i fagioli di Sarconi concluderanno la prima parte della giornata.



Nel pomeriggio inizierà il tour attraverso la natura e la cultura di Sarconi, una passeggiata sensoriale lungo il fiume Maglia farà da apripista al legame tra terra ed acqua che caratterizza la nostra piccola Mesopotamia. Attraversando il centro storico tra palazzi nobiliari ed antichi portali, raggiungeremo l’ Acquedotto Cavour, unico esempio nel suo genere di ingegneria idraulica presente in Val d’Agri, realizzato nel 1890 con una serie di canali a strapiombo lungo il fiume Maglia, è posto su maestose arcate in muratura di pietra e mattoni e rappresenta l'unico esempio conservato nella Regione.





La giornata si chiuderà con uno spettacolo Artistico e Musicale dal titolo “La Basilicata delle #Generazionipassaparola” tra le note dei cantautori italiani interpretata da Nicola Loisi e la sua Band.



Una giornata che cerca di interpretare in maniera corretta lo spirito dell’ iniziativa di capitale della cultura per un giorno collegata a Matera 2019, mettendo in risalto le bellezze storiche, architettoniche,

paesaggistiche e culinarie, che diventano espressione della tradizione e di identità del nostro territorio e si trasformano in elementi di richiamo turistico.