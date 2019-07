Disponibile il quarto numero della rivista 適nowledge Transfer Review" di T3 Innovation dedicato alla tecnologie, esperienze e metodologie proprie del settore Bioeconomia

Se fino ad oggi ci siamo convinti della validit del modello di economia lineare che, per funzionare, ha bisogno di risorse illimitate e una capacit di rinnovamento delle stesse che supera l段ncremento demografico stimato per i prossimi anni, risulta ormai indispensabile, a fronte di evidenti processi irreversibili di inquinamento e perdita di biodiversit, spostare l誕ttenzione su modelli di sviluppo in grado di coniugare esigenze socio-demografiche ed equilibrio ecosistemico, favorendo lo sviluppo di un段nnovazione sostenibile capace di svincolare i processi produttivi ed economici dalla dipendenza derivante dall置so di risorse scarse. Una necessit in linea con la nuova strategia europea che punta a rafforzare i principi di sostenibilit e circolarit, a favorire la nascita di un processo industriale bio-based, spingendo su ricerca e innovazione come volano di crescita e cambiamento.



L棚talia pare aver intrapreso la giusta strada, accogliendo l段nvito dell旦nione europea volto a definire una societ post-petrolifera: secondo, infatti, il Rapporto sull脱conomia Circolare in Italia 2019 a cura del Circular Economy Network e di ENEA, l棚talia tra i paesi pi performanti nelle classifiche europee dell段ndice complessivo di circolarit, ossia il valore che valuta la performance complessiva di economia circolare dei Paesi, attribuito secondo il grado di uso efficiente delle risorse nelle categorie produzione, consumo, gestione rifiuti, materie prime e innovazione. Inoltre, secondo quanto riportato nel V Rapporto sulla Bioeconomia in Europa, redatto dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo e Federchimica Assobiotec (marzo 2019), il settore della bioeconomia in crescita: nel 2017 il nostro Paese ha generato un output pari a circa 328 miliardi di euro, con oltre due milioni di occupati. Il dato rappresenta, in termini di produzione, il 10,1% sul totale dell弾conomia nazionale con un incremento stimato rispetto all誕nno precedente di oltre 6 miliardi (+1,9%).



Questo lo scenario che ha guidato la scrittura del quarto numero della rivista gratuita 適nowledge Transfer Review" di T3 Innovation, dedicato al settore Bioeconomia, una delle 5 aree di specializzazione individuate nella Strategia di Specializzazione Intelligente regionale. Dopo gli approfondimenti dedicati all棚ndustria Culturale e Creativa, all但utomotive e all脱nergia, la pubblicazione affronta lo sviluppo del sistema industriale delle bioraffinerie con il problema delle filiere di approvvigionamento e l誕uspicata tendenza ad utilizzare gli scarti di filiere agroindustriali di provenienza locale; il trasferimento tecnologico e il sistema di relazioni tra gli attori territoriali; la bioeconomia come risposta alle problematiche ambientali e sociali, ma anche come driver di crescita per la Basilicata (contributi a cura di Marco Bernardi, Gianluca Carenzo, Vito Emanuele Carofiglio, Domenico Centrone, Serena Fumagalli). Sono, inoltre, descritte le tecnologie di successo sviluppate in Basilicata da CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l但nalisi dell脱conomia Agraria, Agraria), il pi grande ente italiano di ricerca in agricoltura, impegnato nel campo dello sviluppo sostenibile nel settore agricolo e alimentare.

Il quaderno si conclude con 5 esempi virtuosi di attivit imprenditoriali e scientifiche sviluppate sul territorio regionale: l弾sperienza di Greenswitch, azienda lucana operante nel campo della chimica verde, distintasi per aver sviluppato uno dei prodotti pi innovativi della green chemistry; gli studi scientifici nati nei laboratori dell旦niversit degli Studi della Basilicata riguardanti le potenzialit della mosca soldato nera - Hermetia Illucens - come fonte innovativa per la produzione sostenibile di proteine, lipidi e sostanze bioattive; le tecniche di estrazione dei metaboliti secondari da scarti legnosi di origine forestale e agraria per la valorizzazione della materia prima legnosa; la produzione di lieviti 菟ersonalizzati capaci di esaltare le caratteristiche intrinseche di prodotti fermentati; l置tilit dei principi attivi del mondo vegetale impiegati per il benessere della persona.