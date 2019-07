Secondo quanto evidenziato nel report elaborato da MiSE, Unioncamere e InfoCamere relativo al 1° trimestre 2019, sono 10.075 le startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, impegnate principalmente nei settori: servizi alle imprese (72,6%), manifatturiero (18,4%) e commercio (3,6%). Un fenomeno in aumento rispetto alla fine del 2018 (+3,2%) che vede protagoniste la Lombardia con 2.543 startup innovative, pari al 25,2% del totale nazionale; il Lazio (1.124; 11,2%) e l’Emilia-Romagna (891, 8,8%).

La nostra regione, in coda alla classifica insieme a Molise e Valle d’Aosta, registra 114 startup innovative, corrispondenti al 1,13% del totale nazionale e al 3,51% delle società di capitali presenti sul territorio, con un trend che, per quanto inferiore rispetto alla media nazionale, risulta in crescita rispetto al 2018 e promette di raggiungere risultati significativi nei prossimi anni.



Per potenziare ulteriormente questo trend, convinti della necessità di valorizzare economicamente in modo sempre più strutturato attività di ricerca e innovazione, T3 Innovation ha sviluppato Young Startupper, uno dei corsi formativi gratuiti disponibili sulla piattaforma di e-learning Bright Journey, pensato per accompagnare gli aspiranti e neo imprenditori nell’affascinante percorso della creazione d’impresa. Le lezioni favoriranno l’acquisizione di skill e strumenti utili ad intraprendere in maniera consapevole il percorso che sottende alla creazione di una startup, riducendo le probabilità di fallimento e pianificando le azioni strategiche atte a rafforzare la propria idea di business e consolidare il team di lavoro.



Il percorso didattico è strutturato in 10 moduli formativi sviluppati da 6 esperti di settore che affrontano le tematiche principali legate al processo di strutturazione dell’attività imprenditoriale tra cui: l’individuazione di un modello di business scalabile, le opportunità di finanziamento dedicate alle startup innovative, la costruzione del Business Model Canvas e del Business Plan, la protezione della propria idea imprenditoriale, la realizzazione di un pitch di successo. Viene illustrato, infine, come utilizzare la piattaforma digitale di innovation management Kit2B di PwC Italy e Google Cloud, strumento fondamentale per entrare nel network dell’innovazione e iniziare il percorso customizzato di Incubazione Virtuale.



Alla fine di ogni modulo è previsto un check utile a verificare l’acquisizione delle nozione base e proseguire così nel percorso sino ad ottenere l’attestato di partecipazione.



Il corso Young Startupper si pone come modalità smart per trasferire ai beneficiari le linee guida per la pianificazione e l’avvio di nuove attività d’impresa utilizzando l’approccio Lean, in vista di percorsi di mentorship e tutoring più strutturati attraverso l’incubazione virtuale di T3 Innovation.