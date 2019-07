Riparte da Picerno il tour di presentazione di “Rigeneriamo Comunità”, il bando promosso da Legacoop e Coopfond che, attraverso il sostegno a nuove idee di impresa, punta al rinvigorimento dei piccoli comuni, delle aree degradate, delle zone agricole abbandonate, delle aree naturalistiche e di quelle di interesse storico, paesaggistico e culturale. Mercoledì 24 luglio, alle ore 17, nella sala consiliare del comune melandrino, saranno illustrati i dettagli dell’avviso rivolto a gruppi costituiti da almeno tre persone che intendano costituire una cooperativa il cui scopo è il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali. Lo strumento ideale per fornire una risposta alle esigenze delle aree interne e combinare, ad esempio, interventi per la riqualificazione di beni di interesse pubblico, tutela dell’ambiente, decoro urbano, recupero di luoghi in disuso, valorizzazione del patrimonio culturale, pratiche di riuso e riciclo, è la cooperativa di comunità, verso cui sono indirizzate le attenzioni del bando. Di questo innovativo modello d’impresa ne parlerà in modo più ampio il presidente di Legacoop Basilicata Innocenzo Guidotti. Nel corso dell’iniziativa sarà anche raccontata l’esperienza di eLabora, la cooperativa di comunità di Galatone, comune della provincia di Lecce, che eroga servizi in maniera complementare a quelli erogati dalla Pubblica amministrazione, spesso in affanno per la carenza di risorse.

Il bando Rigeneriamo Comunità si avvale del sostegno di Banca Etica e di Fondazione Finanza Etica, di Foncoop come sponsor per la formazione, della partnership di soggetti dell’associazionismo e della promozione territoriale. Scade il 31 agosto. Le modalità di partecipazione all’avviso, le prospettive per chi partecipa, le procedure di selezione saranno illustrate da Caterina Salvia, vicepresidente di Legacoop Basilicata. Aprirà i lavori il vicesindaco di Picerno, Giusy Marsico, e li concluderà il sindaco Giovanni Lettieri. Interverranno anche gli altri sindaci dell’area Marmo Platano Melandro.