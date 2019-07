“Donare Sangue è sempre una buona idea” ha spiegato Domenico Sarubbi presidente della Give Life Scanzano “ soprattutto in estate. Non è possibile ricreare sangue in laboratorio quindi la donazione spontanea è l’unico modo per metterlo a disposizione di chi ne ha bisogno. Ciascuna donazione, poi, può salvare fino a tre vite. Questo gesto d’amore ha ricadute positive anche sulla nostra salute: nei soggetti idonei migliora il flusso sanguigno e, grazie ad analisi specifiche, può rilevare malattie a uno stadio precoce.

Anche l’estate 2019, complice le ferie e l’ondata di calore, registra un calo delle donazioni di sangue ed emocomponenti. L’appello alla donazione è il medesimo che risuona durante ogni estate. L’invito di tutte le associazioni di volontariato è quello di programmare le donazioni, ovvero sensibilizzare i donatori ai diversi tipi di donazione disponibili ma allo stesso tempo programmare giornate di donazione mirate per determinati gruppi sanguigni a seconda delle richieste dai trasfusioni affinchè ciò che viene prelevato sia realmente utilizzato.

L’associazione Give Life Fidas per il secondo anno, al fine della promozione e diffusione della cultura della donazione, informazione, formazione e tutela della salute del donatore, si è inserita nel programma estivo organizzato da Pro Loco Scanzano programmando per il 25 luglio 2019 una giornata di promozione della salute dal titolo E…State In Salute: La Fidas Vi Ha A Cuore Seconda Edizione che si svolgerà in Via Alcide De gasperi nei pressi del Centro sociale anziani con inizio alle ore 18. La manifestazione ha come obiettivo promuovere la salute del donatore e dei cittadini. Durante la manifestazione sarà presente l Autoemoteca di Fidas Basilicata all'interno della quale saranno effettuati Elettrocardiogramma con Visita Medica e rilevazione dei parametri vitali ai nuovi Donatori iscritti nel 2019, e salvo disponibilità di posti, anche ai cittadini che lo richiedano.

Durante la manifestazione saranno presenti degli stand presso i quali si provvederà a svolgere:

-attività di informazione e promozione sui diversi tipi di donazione specificando i criteri di inclusione ed esclusione.

- dimostrazioni di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle vie aeree con l’ausilio di manichini adulto, bambini e pediatrico

- educazione ad un corretto stile di vita partendo da un corretto regime alimentare

- screening della vista.

La sezione Give Life Fidas di Scanzano, grazie all’attento lavoro di tutti i componenti del direttivo, per rispondere alle richieste da parte dei centri trasfusionali, nei primi mesi del 2019 ha organizzato diverse giornate di donazione straordinaria tra cui tre pomeridiane. La modalità di donazione pomeridiana riscuote notevole successo da parte di tutti i partecipati perché vede soddisfare le esigenze personali di ogni singolo, e al fine della riduzione delle attese, il donatore viene convocato in sede nell’orario più comodo sia per i propri impegni, sia a seconda della disponibilità delle macchine necessarie per le varie procedure.

Rivolgiamo un appello a tutti affinchè facciano uno sforzo in questo particolare periodo e vadano a donare, periodo nel quale la carenza di sangue si fa maggiormente sentire.

La donazione di sangue è un grande atto di umanità e di civiltà. Il bisogno di sangue non va in vacanza. Prima di partire, ricordati di donare!