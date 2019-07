Nelle giornate del 31 luglio e 1 agosto 2019 a Teana (PZ) sarà possibile rivivere lo spirito culturale della leggendaria sede estiva della Scuola Pitagorica di Metaponto. Verranno messe in relazione due importanti personalità che hanno segnato profondamente l’identità storico-culturale del posto: Theanó di Crotone (moglie e discepola Pitagora), da cui trae origine il nome del comune, e Marino di Teana, celebre scultore e padre della Logica Triunitaria, che qui ha avuto i natali. Saranno due giorni densi di dibattiti e approfondimenti, durante i quali verranno discussi due grandi temi che hanno caratterizzato nel corso della storia dell’uomo la cosmologia, la musica, la geometria delle forme e l’architettura urbana: la regola, intesa come canone, e l'arte, che ne è espressione armoniosa percepibile coi sensi. Nelle notti del 31 Luglio e del 1 Agosto, all’interno del Percorso museale all'aperto delle sculture monumentali di Marino di Teana (SPKM 0.9) i visitatori saranno immersi all’interno dell’immaginario futuribile dell’artista lucano, dove le più innovative tecnologie visive digitali verranno impiegate al fine di superare l’ostacolo linguistico delle traduzioni. Le 5 sculture di Marino, dunque, prenderanno vita grazie allo strumento interattivo del video mapping. Alcune di esse - come Mediterraneo, Nave nello spazio e Federico II - rappresenteranno l’occasione per confrontarsi sul tema delle aspettative future per l’Unione Europea. Inoltre, per esprimere il concetto di continuità del tempo secondo Marino (inteso come movimento dello spazio che si espande), i cittadini di Teana e i visitatori saranno invitati a dialogare con le future generazioni lasciando “messaggi di conoscenza” all’interno di una capsula del tempo creata appositamente per attualizzare una delle sculture presenti durante il percorso, quella dedicata a Lao Tseu.

Universo a regola d’arte, coprodotto da Comune di Teana e Fondazione Matera Basilicata 2019 per Capitale per un giorno, trae apertamente ispirazione dalla manifestazione artistico-culturale del programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 intitolata “La poetica dei numeri primi - Da Pitagora agli algoritmi”.

31 Luglio 2019

Ore 21:00 - Cappella S.Maria delle Grazie

Saluti e inaugurazione dello spettacolo di Video-Mapping sulle sculture monumentali Marino di Teana

1 Agosto 2019

Ore 17:00 - Villa Comunale

Incontro partecipato con tutti i cittadini, temporanei e non, sui grandi temi della cosmologia, della musica, della geometria delle forme e dell’urbanistica.

Ore 21:00 - Cappella S.Maria delle Grazie

Spettacolo di Video-Mapping sulle sculture monumentali di Marino di Teana