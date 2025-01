Sta migliorando la situazione del maltempo in Basilicata, dove, nelle prossime ore, i fenomeni nevosi dovrebbero concludersi, lasciando spazio a due giorni di tranquillità, pur con temperature che resteranno rigide, soprattutto durante la notte. Tuttavia, il maltempo ha lasciato dietro di sé numerose difficoltà, evidenziando le fragilità di una regione che, negli ultimi due anni, non era stata colpita così intensamente da simili eventi atmosferici.

In primo luogo, le strade: oltre ai rallentamenti causati dalla neve accumulata sulla carreggiata, in alcuni casi si sono registrate chiusure dovute alla caduta di alberi e a piccole frane. A causa dell’elevato numero di interventi richiesti, i Vigili del Fuoco hanno dovuto chiedere il supporto del modulo di colonna mobile per le emergenze climatiche proveniente da Matera e da Roma.



Anche la rete elettrica ha subito notevoli disagi, con numerose interruzioni di energia nelle contrade del capoluogo e in diversi comuni, tra cui Bella, San Severino Lucano, Viggianello, Castronuovo di Sant’Andrea, Francavilla in Sinni, Muro Lucano e Rapone. Le squadre di intervento hanno incontrato difficoltà a raggiungere le zone più impervie, soprattutto nelle aree di campagna, che sono state tra le più colpite.

Grazie all'intervento dell'Anas, sono state risolte le situazioni più critiche, come il ghiaccio sul viadotto Molino, nel comune di Vaglio, e i disagi sulle statali Basentana, Potenza-Melfi e Fondovalle dell’Agri. Inoltre, è stata ripristinata la circolazione ferroviaria lungo la tratta tirrenica, precedentemente interrotta per un guasto.

Ci sono anche buone notizie: le montagne sono piene di neve e, a breve, gli impianti sciistici saranno pronti ad aprire, offrendo una boccata d’ossigeno al turismo invernale. Un’altra notizia positiva arriva dal Commissario straordinario per l’emergenza idrica, Vito Bardi, che ha comunicato che, grazie alle abbondanti precipitazioni, non ci saranno interruzioni della rete idrica nello schema Basento-Camastra.