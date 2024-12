Avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale n. 32/2000, il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, ha provveduto ad effettuare le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale. Si tratta delle nomine previste dai bandi pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata a ottobre.

A presiedere il Corecom è stata nominata Assunta Mitidieri, mentre i componenti sono Carlo Griesi, Federica Lomuto, Luca Smaldore e Anna Scalise; Amministratori unici delle Ater di Potenza e Matera sono rispettivamente Nicola Pietro Salvia e Maridemo Giammetta; presidente del Parco di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane è stato nominato Vincenzo Grippo; presidente del Comitato paritetico di amministrazione dell’Ardsu è stato nominato Vincenzo Summa e gli altri rappresentanti regionali sono Giulio Ruggieri e Graziano Scavone. Per il Comitato misto paritetico sulla regolamentazione delle servitù militari i rappresentanti nominati sono Roberto Fabiani, Nicola Russo e Salvatore Cosma.

Per quanto riguarda il Comitato provinciale di indirizzo per l’Edilizia residenziale pubblica di Potenza, i 3 rappresentanti regionali sono Nicola Lista, Enzo Ritorti, Rosanna Giardiello mentre per quello di Matera i rappresentanti regionali sono Rosa Lorusso, Mario Petracca e Pancrazio Locuoco.

Gli esperti della Commissione provinciale espropri di Potenza sono Enrico Vito Mariano Mistrulli, Filippo Sinisgalli, Mario Castronuovo mentre per Matera sono stati nominati Francesco Potenza, Teodoro Mongielli e Canio Grillo. Gli esperti del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico sono Simona Panariello e Domenico Pisani.

I rappresentanti dei Consigli di aiuto sociale presso i capoluoghi di ciascun circondario dei Tribunali regionali sono: per il Tribunale di Potenza Cristina Florenzano, per il Tribunale di Matera Nunzianna Donatella Di Tursi, per il Tribunale di Lagonegro Saverio Salvatore Caprarella. Per quanto concerne il Comitato consultivo per la programmazione culturale, gli esperti nominati sono Antonio Cecere, Giacomo Reale, Maura Pinto e Roberta Pecora.

Designato, inoltre, Massimo Celoro per la Carta dei servizi pubblici sanitari – Commissione mista conciliativa presso l’Asp di Potenza. I tre rappresentanti regionali per il Comitato consultivo regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali sono Francesca Panetta, Nicola Scocuzza e Giuseppe Angioletti. Per il Comitato regionale Inps Basilicata è stata designata quale rappresentante regionale Maria Baccellieri, mentre Chiara De Filpo è stata designata al Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. La Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna sarà formata, oltre ai componenti di diritto, da: Ausilia Maria Greco, Vittoria Tiziana Rotunno, Teresa Lopizzo, Felicia Viggiani, Margherita Perretti, Maria Pasqualina Cascino, Caterina Bellomo, Letizia Becce, Annarita Rosa, Maria Vittoria Nola, Sofia Rita Di Piero, Emanuela D’Andrea, Rossella Rubino, Donatella Dente, Francesca Conte, Rosa Rinaldi e Ilaria Filomena Nitti.

Per quanto riguarda il Difensore civico della Basilicata, questo dovrà essere eletto dal Consiglio regionale non appena sarà promulgata ed entrerà in vigore la Legge regionale approvata nell’ultima seduta del Consiglio regionale che sostituirà l’attuale normativa.



