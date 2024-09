Gli attrattori nell’area sud della Basilicata, figli di progettualità diverse ma con l'unico scopo di attrarre turismo, non se la passano affatto bene e continuano a fare molto discutere per aperture ancora attese, totalmente inesistenti oppure a singhiozzo. Le difficoltà legate alla manutenzione, come a San Costantino Albanese o Trecchina (nel Comune valnocino è in corso anche un intervento più complesso), al perdurante mancato avvio dei lavori, come a Viggianello e Terranova di Pollino, piuttosto che ad una programmazione fallimentare, come nel caso di Senise, stanno impedendo che gli ingenti investimenti regionali diano i propri frutti, quantomeno appieno. I problemi irrisolti sono diversi, ma intanto la bella stagione (in alcuni casi l’ennesima) è andata via.

I MACROATTRATTORI. I cosiddetti macroattrattori erano stati pensati nell'ambito del “Programma speciale senisese”, nato dopo il 2004 per favorire la promozione dello sviluppo socio-economico del comprensorio puntando sulla valorizzazione delle risorse turistiche, storico-ambientali, culturali e sportive, e godevano di una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro - su un totale di 35 stanziati complessivamente dal programma - provenienti dalle royalties dell’acqua e dall'accordo Puglia-Basilicata. Il Programma prevedeva quattro grandi attrattori: quello di Senise, con l’anfiteatro a ridosso di Monte Cotugno dedicato allo sbarco dei Greci in occidente; di Viggianello, con un attrattore dedicato al ciclo dell’acqua; di Terranova del Pollino, un percorso tra gli alberi; di San Costantino Albanese, il Volo dell’aquila.

A SAN COSTANTINO ALBANESE il “Volo dell’aquila” si è fermato lo scorso 23 agosto, per una questione di sicurezza. «Periodicamente va effettuata una verifica sulle funi - spiega il sindaco Renato Iannibelli - e dall’ultima è risultata la presenza di sfilacciamenti in quella traente e non nella principale. Tuttavia, vista anche la relazione del gestore, per una questione di sicurezza abbiamo deciso di chiudere ma abbiamo subito contattato la Regione per ottenere un finanziamento». Inaugurato nell’ormai lontano agosto 2013, parliamo di un impianto sportivo (skyglider) che consente ad un massimo di 4 persone per volta, di provare l’ebbrezza di apprezzare il panorama dall’alto, attraverso la simulazione di un volo in deltaplano. Costato un milione e seicentomila euro, più circa 200mila euro spesi dal Comune per sistemare l’area, quello del paesino arbëresh nel cuore del Parco Nazionale del Pollino è l’unico attrattore attivo di quelli previsti dal “Programma speciale senise”. «Il nostro andava anche bene ed attira tantissimi visitatori - ha aggiunto Ianibelli - ma i controlli sono annuali, abbiamo chiesto due preventivi affinché si intervenga. I fondi li abbiamo, ma visto che la volta scorsa abbiamo speso oltre 100mila euro, adesso ci attendiamo un sostegno almeno in parte. Vogliamo risolvere tutto subito, ma non possiamo ancora sbilanciarci sui tempi».

A SENISE conosciamo bene il destino cui è andato incontro lo spettacolo della “Magna Grecia”, nell’arena Sinni: musica, luci e colori per raccontare a 2.500 spettatori lo sbarco dei greci. Alla fine, però, quasi 5 milioni di euro (tra realizzazione dell'infrastruttura e spettacolo) sono stati spesi per una iniziativa completata nel 2016 ma ferma dal 2018 (eccetto che per eventi molto sporadici). Periodicamente si tenta di interrompere lo stand-by ma nulla è cambiato e l’attuale commissariamento del Comune sicuramente non aiuta. Da quanto abbiamo appreso, si spera che il prossimo anno possa cambiare qualcosa.

A TERRANOVA DI POLLINO non ha mai visto la luce, invece, il “Bike Park” che vuole consentire a ciclisti esperti una diversa fruizione del Parco naturale attraverso vecchi sentieri e tratturi e prevede un costo per la realizzazione di circa un milione e 400mila euro. Sul punto abbiamo sentito Franco Mazzia, eletto sindaco da poco, precisamente dallo scorso mese di giungo, la cui intenzione è riprendere il progetto. «Ancora non posso dare delle risposte certe, ma il progetto può essere ripreso e la prossima settimana avrò un incontro in Regione, alle Attività produttive, proprio per parlarne».

A VIGGIANELLO discorso diverso per “Waterland skybike”, una bicicletta sospesa - dai 2248 metri scende fino a Valle - per ammirare le bellezze del Pollino ed in particolare del comune di Viggianello: un parco ludico-ricreativo, con tecnologia immersiva, alla scoperta del ciclo dell’acqua. L’attrattore riprende il vecchio progetto dell’orto botanico, i lavori costeranno circa 2 milioni di euro e dovrebbero iniziare a breve dopo anni di attesa.

Non rientranti nel “Programma speciale senisese” troviamo anche le installazioni di Trecchina e San Severino Lucano.

A TRECCHINA problemi anche per “Il Parco delle Stelle”, opera inaugurata nel 2019 e costata circa 6 milioni di euro, che si trova sul Monte Serra Pollino ad una quota di 1.030 metri sul livello del mare. All’entrata spicca la “Via lattea”, una slittovia lunga circa 800 metri che si snoda tra gli alberi, offrendo l’emozione di una discesa mozzafiato a tutta velocità. Ma il pezzo forte è rappresentato dal “Big Bang”, un’enorme altalena con 8 posti che, grazie a un braccio rotante di 18 metri, regala emozionanti altitudini. «Abbiamo ricevuto un nuovo finanziamento per l’abbattimento di barriere architettoniche per consentire, almeno in parte, anche a persone con disabilità di usufruire del parco», ci ha spiegato il sindaco Fabio Marcante. «I lavori devono essere rendicontanti entro l’anno prossimo quindi non erano rinviabili - ha proseguito il primo cittadino - ma l’idea era di lasciare aperta una parte dell’attrattore, con ristorante e slittovia. Purtroppo, la slittovia ha avuto un problema tecnico rimasto irrisolto anche dopo diverse settimane di lavoro e il parco non è stato proprio aperto. Non dipende da noi, ma dalla società di gestione e quest’anno, purtroppo, è andata così. L’obiettivo è la destagionalizzazione poiché il parco non può stare aperto solo d’estate, per cui, vedremo come arrivarci quanto prima».

Da SAN SEVERINO LUCANO arriva l’unica nota non dolente poiché, per fortuna, “RB Ride” è attiva: la giostra panoramica che si compone di 12 navicelle colorate, concepita nel 2009 nell'ambito del progetto ArtePollino - per una spesa di circa 300mila euro - per effettuare un giro intero in 15 minuti. Trovandosi sulla cima del Belvedere Timpa della Guardia, a 1125 metri di altezza, lo spettacolo è unico ed ha come sfondo il Parco nazionale del Pollino.

