In occasione del 210° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, a Potenza sono stati conferiti diversi riconoscimenti e premi a ufficiali e unità che si sono distinte per il loro servizio esemplare e dedizione. La cerimonia di quest'anno mette in luce numerosi atti di coraggio, successi operativi e contributi alla sicurezza pubblica.

Riconoscimenti Collettivi

1. Comando Provinciale di Potenza

o Rappresentante: Ten. Col. Erich Fasolino, Comandante del Reparto Operativo PZ

o Riconoscimento: Encomio Semplice

o Operazione Rilevante: Pescopagano - Indagine sull'omicidio Pucillo.

Riconoscimenti Individuali

2. Vice Brigadiere Antonio Pitrella e Appuntato Crocifisso Rubino (Norm Senise)

o Riconoscimento: Encomio Semplice

o Operazione: Salvataggio di una donna da un incendio in abitazione a Senise.

3. Mar. Magg. Pietro Lazazzara, Mar. Ord. Carmelo Albanese e App. Sc. Q. S. Gianluca Citro (Staz Ruoti e Lagopesole)

o Riconoscimento: Encomio Semplice

o Operazione: Salvataggio di una donna da un tentativo di suicidio ad Avigliano.

4. Capitano Luca Gasparri (Comandante Compagnia Senise)

o Riconoscimento: Encomio Semplice

o Operazione: Conduzione di un'importante operazione che ha portato a 8 misure cautelari a Roma.

5. Capitano Mario Sauchelli (Comandante Compagnia Acerenza)

o Riconoscimento: Encomio Semplice

o Operazione: Esecuzione di 14 misure cautelari in un caso di corruzione a Alcamo (TP).

6. Vice Brigadiere Tommaso Gerardi (Stazione Maschito, PZ)

o Riconoscimento: Encomio Semplice

o Operazione: Custodia cautelare per tre stranieri coinvolti in furti a Calitri (AV) e Santeramo in Colle (BA).

7. Ten. Col. Giuseppe Capoluongo (Capo Ufficio OAIO)

o Riconoscimento: Encomio Semplice

o Operazione: Esecuzione di 7 misure cautelari e sequestro di 76 oggetti legati a reati ambientali nelle province di NA-SA-AV.

8. Mar. Ca. Marco Fontanella (Nucleo Investigativo PZ)

o Riconoscimento: Encomio Semplice

o Operazione: Conduzione di una significativa operazione contro la 'Ndrangheta, con 31 misure cautelari e sequestro preventivo di 12 imprese per 16 milioni di euro, che ha interessato la provincia di KR e il territorio nazionale.

9. Mar. Ord. Pasquale Di Grazia, Mar. Ord. Michele Chieppa e App. Sc. Q. S. Antonio Telesca (Comando Regione Forestale Basilicata)

o Riconoscimento: Encomio Semplice

o Operazione: Gestione di 5 misure restrittive e 3 indagini per corruzione, concussione e falsità ideologica in attività di coltivazione di cave nelle province di PZ e MT.

10. Ten. Col. Antonio Guglielmi (Legione - Ufficio Logistico)

o Riconoscimento: Elogio Scritto

o Contributo: Supporto significativo alla direzione superiore nell'ambito dello Stato Maggiore del Comando Legione CC Basilicata. 11. Lgt. C.S. Fabio Turco (Comandante Stazione Potenza)

o Riconoscimento: Lettera di Compiacimento

o Contributo: Apprezzato per il suo ruolo di Comandante di Stazione.