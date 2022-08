Alle elezioni del 25 settembre in Basilicata voteranno 448.669 elettori, 37.584 in più rispetto al 2018, con una percentuale pari all'8,4 per cento. Il dato è stato messo in rilievo ieri dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" . Ma vediamo chi sono i candidati nella regione Basilicata.

Movimento 5 stelle

Per l’uninominale alla Camera – Viviana Verri

Per il proporzionale alla Camera –Arnaldo Lomuti, Arjana Bechere e Eustacchio Ruggieri

Per l’uninominale al Senato – Antonio Materdomini

Per il proporzionale al Senato –Mario Turco, Agnese Gallicchio

Lega (coalizione Centrodestra)

Per l’uninominale alla Camera – Salvatore Caiata (Fratelli d’Italia)

Per il proporzionale alla Camera – Pasquale Pepe, Donatella Merra, Pasquale Cariello

Per l’uninominale al Senato – Elisabetta Casellati (Forza Italia)

Per il proporzionale al Senato – Matteo Salvini, Stefania Polese

Italia sovrana e popolare

Per l’uninominale alla Camera – Giuseppe Lariccia

Per il proporzionale alla Camera – Giovanna Corricciati, Salvatore Scrascia e Sabina Austeri

Per l’uninominale al Senato – Michele Signa

Per il proporzionale al Senato – Giuseppe Di Bello, Elvira De Paola

Partito Comunista Italiano

Per l’uninominale alla Camera – Giuseppe Amodeo

Per il proporzionale alla Camera – Giuseppe Amodeo e Carmela Santaluce

Per l’uninominale al Senato – Antonio Pallottino

Per il proporzionale al Senato – Adriana Cardillicchio e Antonio Pallottino

Unione popolare con De Magistris

Per l’uninominale alla Camera – Ritunnano Vincenzo

Per il proporzionale alla Camera – Ritunnano Vincenzo, Renna Felicetta, Dubla Giuseppe

Per l’uninominale al Senato – Colangelo Giovanni

Per il proporzionale al Senato – Carbone Danilo, Cossu Margherita

Per l’Italia con Paragone Italex

Per l’uninominale alla Camera – Giorgio Santoriello

Per il proporzionale alla Camera – Romina Paludi, Giorgio Santoriello, Rosalinda Pischetola

Per l’uninominale al Senato – Roberto Robilotta

Per il proporzionale al Senato – Roberto Robilotta, Giacinta Montemurro

Noi di centro Mastella

Per l’uninominale alla Camera – Luigi Emanuele Marsico

Per il proporzionale alla Camera – Maria Antonella Minardi, Francesco Mario Papaleo, Annalisa Pierro

Per l’uninominale al Senato – Piergiuseppe Pecoraro

Per il proporzionale al Senato – Salvatore Di Bernardi, Giuseppina Nicoletti

Alleanza Verdi Sinistra (coalizione Centrosinistra)

Per l’uninominale alla Camera – Francesco Pietrantuono (candidato della coalizione di Csx)

Per il proporzionale alla Camera – Donato Lettieri, Marina Bianchi e Manuel Chiappetta

Per l’uninominale al Senato – Ignazio Petrone

Per il proporzionale al Senato – Domenico Mangieri e Livia Carella

Partito Democratico (coalizione Centrosinistra)

Per l’uninominale alla Camera – Francesco Pietrantuono

Per il proporzionale alla Camera – Enzo Amendola, Beatrice Difesca, Rocco Pergola

Per l’uninominale al Senato – Ignazio Petrone

Per il proporzionale al Senato – Vito De Filippo, Maria Teresa Prestera

Impegno civico (coalizione Centrosinistra)

Per l’uninominale alla Camera – Francesco Pietrantuono

Per il proporzionale alla Camera – Luigi Di Maio, Concetta Giordano e Alessandra Amitrano

Per l’uninominale al Senato – Ignazio Petrone

Per il proporzionale al Senato – Luciano Cillis

Noi moderati (coalizione Centrodestra)

Per l’uninominale alla Camera – Salvatore Caiata (Fratelli d’Italia)

Per il proporzionale alla Camera – Francesco Cannizzaro, Vittoria Tiziana Rotunno, Giovanni Mietitore

Per l’uninominale al Senato – Elisabetta Casellati (Forza Italia)

Per il proporzionale al Senato – Tito Di Maggio, Mariolina Camardese

Fratelli d’Italia (coalizione Centrodestra)

Per l’uninominale alla Camera – Salvatore Caiata (Fratelli d’Italia)

Per il proporzionale alla Camera – Aldo Mattia, Ivana Smaldini, Tommaso Coviello

Per l’uninominale al Senato – Elisabetta Casellati (Forza Italia)

Per il proporzionale al Senato – Gianni Rosa, Annamaria Guerricchio

Forza Italia (coalizione Centrodestra)

Per l’uninominale alla Camera – Salvatore Caiata (Fratelli d’Italia)

Per il proporzionale alla Camera – Michele Casino, Rosanna Gruosso, Dino Bellettieri

Per l’uninominale al Senato – Elisabetta Casellati (Forza Italia)

Per il proporzionale al Senato – Francesco Piro, Raffaella Calia

Azione-Italia Viva

Per l’uninominale alla Camera – Luca Braia

Per il proporzionale alla Camera – Mario Polese, Antonella Zambrino, Antonio Dibiase

Per l’uninominale al Senato – Mariangela Guerra

Per il proporzionale al Senato – Marcello Pittella, Antonella Fidanza

Alternativa per L'Italia

Per l’uninominale alla Camera – Dolores Galli

Per il proporzionale alla Camera – Dolores Galli , Domenico Casiero

Per l’uninominale al Senato – Mario Antinolfi

Per il proporzionale al Senato – Mario Antinolfi, Maria Verita Boddi

Partito Animalista

Per l’uninominale alla Camera – Carmela Micale

Per il proporzionale alla Camera – Pasquale di Carluccio, Carmen Grazioso

Per l’uninominale al Senato – Cristiano Carriello

Per il proporzionale al Senato – Linda Alessandra Bighetti, Carmelo Carlo Callegari

+ Europa Emma Bonino

Per l’uninominale alla Camera – Francesco Pietrantuono

Per il proporzionale alla Camera – Sergio Forte, Caterina Sarciolla, Francesco Ambrosino

Per l’uninominale al Senato – Ignazio Petrone

Per il proporzionale al Senato – Domenico Taratufolo, Antonella Squillaciotti

Gilet Arancioni Generale Pappalardo

Per il proporzionale alla Camera – Giovanni Palermo, Maria Palermo, Antonio Quintavalle, Agata Giuliani

Per il proporzionale al Senato – Debora Granato