Aumento vertiginoso dei nuovi positivi in Basilicata nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo anno. La pandemia non arresta la sua corsa, nella sua cosiddetta quarta ondata. Sono molti i comuni che in pochi giorni hanno visto schizzare il numero di nuovi positivi che fino ad oggi sembrava fosse un problema solo di alcuni territori. Nell'ultimo bollettino diramato dalla Task force della regione Basilicata, riferito all'ultimo dell'anno, sono stati 876 i nuovi positivi su 2.614 tamponi molecolari. I comuni più colpiti sono ancora Potenza (81), Matera (67),Lauria (67), Melfi (48), Lagonegro (42), Lavello (31), Bernalda (22), Senise (17), Policoro (15),Francavilla (14), Corleto Perticara (12) e Chiaromonte (12). Tanti invece, i piccoli e medio grandi comuni che si sono visti schizzare in un attimo il dato pandemico, come Grassano (15), Brindisi di Montagna (22), Rotonda (12) e Viggianello (12), Tricarico (12). Una situazione in deciso peggioramento dal punto di vista dell'infezione, meno dal punto di vista dei ricoveri che risultano 66 tra Potenza e Matera, 1 in terapia intensiva a Matera. Sono 35 i ricoverati a Matera, dove tra il 27 ad oggi ha fatto registrare quasi 1000 nuovi positivi.

Dati che fanno capire che il vaccino sta funzionando dal punto di vista dei ricoveri e della recrudescenza della malattia, ma da solo non basta a bloccare l'infezione, che con le sue varianti corre velocemente. Bisogna avere sempre un atteggiamento prudente e utilizzare i dispositivi ( mascherina e gel disinfettante) e mantenere la distanza di sicurezza.

Nello stesso giorno di oggi, un anno fa, in pieno lockdown la Basilicata faceva registrare 39 positivi su 139 tamponi eseguiti, con 96 ricoveri e 5 decessi. I casi di attuali positivi erano 5.949 con 5853 in isolamento.

Non ci sono state chiusure in queste vacanze di Natale, ma abbiamo assistito ad un aumento della pandemia con dati molto chiari, che ci fanno anche capire come l'approccio alla malattia sta cambiando, l'utilizzo dei vaccini ha aumentato la platea degli asintomatici e mai come adesso bisogna comportarsi con un atteggiamento prudente.

Il numero dei positivi in regione è 5328 , in isolamento domiciliare 5262.

Negli ultimi 2 giorni a Matera si sono verificati 172 nuove positività, a Potenza 145 nuove positività, a Lauria (71), a melfi (66), a Lavello (50) a Bernalda (35), a Policoro (32), a Stigliano (32), a Senise (22), a Francavilla (20), a Corleto Perticara (28) e a Chiaromonte (14).

Sono 30.166 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 612 quelle decedute.

Di seguito i dati comune per comune del 31 dicembre 2021

800 positivi residenti:

1 Abriola

3 Anzi

6 Atella

19 Avigliano

2 Balvano

1 Banzi

2 Baragiano

1 Barile

9 Bella (n.1 domiciliato a Filiano)

23 Bernalda (n. 1 domiciliato a Scanzano Jonico)

22 Brindisi di Montagna

8 Calvera

3 Campomaggiore

4 Castelsaraceno

12 Chiaromonte (n.1 domiciliato a Senise)

5 Colobraro

12 Corleto Perticara

1 Fardella

10 Ferrandina

1 Filiano

4 Forenza

14 Francavilla in Sinni

6 Gorgoglione

15 Grassano

2 Grottole

1 Guardia Perticara

6 Irsina

42 Lagonegro

22 Latronico

2 Laurenzana

67 Lauria (domiciliati: n. 1 in Emilia Romagna, n. 1 nel Lazio, n. 1 in Piemonte)

31 Lavello

10 Maratea

1 Maschito

67 Matera

48 Melfi (n.1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Miglionico

1 Missanello

5 Montalbano Jonico (n.1 domiciliato a Bernalda)

4 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Nemoli

1 Oppido Lucano

8 Palazzo San Gervasio

2 Paterno

1 Pescopagano

2 Picerno

1 Pignola

5 Pisticci

15 Policoro

2 Pomarico (n.1 domiciliato a Matera)

81 Potenza (domiciliati: n. 2 a Pignola, n. 1 a Rionero in Vulture, n. 1 a San Chirico Nuovo, n. 1 a Vaglio di Basilicata)

8 Rapolla

3 Rapone

13 Rionero in Vulture (n.1 domiciliato a Melfi)

3 Ripacandida

10 Rivello

1 Roccanova

12 Rotonda

4 Ruoti

1 Ruvo del Monte

6 Salandra

7 San Fele

3 Sant’Arcangelo

5 Satriano di Lucania

10 Scanzano Jonico (n.1 domiciliato a Policoro)

17 Senise (n.1 domiciliato a Matera)

8 Stigliano

4 Teana

5 Terranova di Pollino

5 Tito

2 Tramutola

15 Trecchina

12 Tricarico (n. 1 domiciliato nel Lazio)

4 Tursi

2 Vaglio di Basilicata

1 Valsinni

9 Venosa

12 Viggianello (n.1 domiciliato ad Episcopia)

4 Viggiano

42 Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

1 Abruzzo (domiciliato a Rotonda)

4 Campania (domiciliati a Laurìa, Maratea, Rotonda, Sant’Arcangelo)

8 Emilia Romagna (domiciliati a Potenza, Laurìa, Nemoli, Teana n. 3, Venosa, Ferrandina)

1 Friuli Venezia Giulia (domiciliato a Matera)

3 Lazio (domiciliati ad Acerenza, Lagonegro, Tricarico)

8 Lombardia (domiciliati a Potenza, Armento, Francavilla in S. n. 4, Colobraro, Policoro)

4 Piemonte (domiciliati a Francavilla in Sinni, Melfi, Pignola, Rionero in Vulture)

3 Puglia (domiciliati a Potenza, Rapolla, Policoro)

1 Sicilia (domiciliato a Matera)

5 Toscana (domiciliati a Laurìa n. 2, Senise, Grassano, Stigliano)

1 Repubblica Ceca (domiciliato a Matera)

1 Svizzera (domiciliato a Rapone)

2 Ucraina (domiciliati a Bernalda)

34 positivi non residenti ed in isolamento in altra regione:

1 Campania

6 Emilia Romagna

5 Lazio

3 Lombardia

2 Piemonte

13 Puglia

1 Sardegna

1 Sicilia

2 Toscana

Si registrano 105 guariti

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 102

N. Comune

1 Atella

1 Avigliano

1 Banzi

8 Lagonegro

7 Laurìa

4 Lavello

59 Matera

2 Melfi

3 Policoro

1 Pomarico

2 Potenza

3 Rionero in Vulture

2 Rivello

1 Rotonda

2 Scanzano Jonico

3 Trecchina

2 Venosa

2 Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata

1 Puglia (domiciliato a Matera)

1 Trentino Alto A. (domiciliato a Montalbano Jonico)

Guariti residenti in altra Regione: 1 Puglia

lasiritide.it