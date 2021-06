NEWS BREVI

8/06/2021 - Sospensioni idriche Rapolla: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori. RAPOLLA: Contrada Fontanalba e Contrada Canalone.



Acerenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. ACERENZA: Vie: Convento, Aldo Moro, Piano della Maddalena, Mons. Cavalla e zone limitrofe. 7/06/2021 - Sospensione idrica a Rapone Rapone: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 12:30 salvo imprevisti. RAPONE: Corso Umberto I, Via San Vito, Viale Aldo Moro. Si potranno avere cali di pressione e/o di portata. 6/06/2021 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Pisticci: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:15 di oggi fino al recupero del livello. PISTICCI: Zone afferenti lo schema idrico del Serbatoio di San Leonardo: (San Leonardo, San Gaetano, Terranova, Caporotondo, Castelluccio, San Pietro, Ficagnole, Fondo Messere, Coppo, Cannile ecc.)



Nova Siri: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:15 di oggi fino al termine dei lavori. NOVA SIRI: Grotta del Carmine, San Megale, Pietra del Conte



Tolve: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 06:30 di oggi fino al termine dei lavori. TOLVE: Via Nazionale dal civico 44 al civico 98 e Via A. De Gasperi EDITORIALE Le parole sono pietre

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Le parole sono pietre. E così capita che in Basilicata, in un fazzoletto di territorio nemmeno troppo grande, nel giro di pochi giorni accadano due episodi, che abbiamo raccontato, e che devono necessariamente provocare una riflessione con conseguenti prese di posizione.

