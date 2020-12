Potrebbe arrivare già domani la decisione del ministro Speranza, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico, di individuare anche la Basilicata tra le zone gialle. Ad influire nella decisone potrebbero essere l'indice di contagiosità Rt e l'occupazione dei posti covid, entrambi in costante miglioramento. Scendono anche i contagi e, per la verità, anche i tamponi effettuati per via delle diverse attività di screening sul territorio. La Basilicata è diventata zona arancione lo scorso 11 novembre.

A Tito, il Comune ha comunicato 4 nuovi casi di positività che hanno fatto salire il computo degli attualmente contagiati “a 38, di cui 6 in attesa di conferma; cui vanno aggiunti 2 decessi”.

A Sant’Arcangelo, il sindaco Salvatore La Grotta ha informato come, “nei bollettini epidemiologici diramati ieri e oggi dalla Task Force regionale la nostra comunità è stata purtroppo colpita da 1 decesso. L'amministrazione comunale si unisce in un affettuoso abbraccio alla famiglia”.

“Inoltre – ha aggiunto – è stata registrata 1 positività e 12 guarigioni, 9 delle quali erano già state conteggiate nei nostri precedenti comunicati. Attualmente si registrano quindi, complessivamente, 26 positivi al COVID – 19. I dati complessivi non coincidono con quelli diramati dalla Task Force regionale in quanto i guariti non vengono aggiornati costantemente”.

A Moliterno, in serata, sono state comunicate 3 guarigioni, per cui, i dati aggiornati dicono che: “i casi totali sono 15 (4 ricoverati presso ex Don Uva)”, con “2 casi di positività di nostri concittadini domiciliati presso strutture per anziani di altri Comuni della Basilicata”.

A Sarconi, in attesa del risultato dei tamponi molecolari effettuati agli ospiti ed operatori della Casa di riposo “Don Vito Micucci, “il sindaco, informato dalle autorità competenti, fa sapere che 3 persone si sono negativizzate” ed hanno fatto scendere il totale degli attualmente positivi “a 4 casi”.

A San Costantino Albanese, il sindaco Renato Iannibelli ha spiegato che, dai tamponi di controllo effettuati ieri, “risultano guarite altre 4 persone e, ad oggi, risulta un solo caso di positività”.

A Latronico, il sindaco Fausto De Maria, oltre a riferire “di altri tamponi rapidi antigenici da fare nelle vacanze natalizie dando priorità “a chi rientra da altre regioni”, ha comunicato che “oggi due nuovi concittadini sono risultati positivi ma erano già isolati perché appartenevano ad una famiglia in cui alcuni erano già risultati positivi. Ma la buona notizia è che ci sono altri 9 cittadini guariti”.

A Pietragalla si dà notizia che “anche nello screening scuola sede San Giorgio Lolla non sono emerse positività su 100 test eseguiti, questo screening si aggiunge a quello effettuato ieri nella scuola sede Pietragalla con 141 test e nessuna positività”.

A Lagonegro l’Amministrazione Comunale informa “che sabato 12 dicembre 2020 si effettuerà uno screening - su base volontaria - rivolto agli alunni e al personale scolastico dell’Istituto Comprensivo di Lagonegro”.

A Viggianello il sindaco Antonio Rizzo ha comunicato “altre 3 guarigioni”, aggiungendo “che sale così a 38 il numero dei guariti e scendono a 9 i positivi attivi”. Rizzo ha anche spiegato che “lo screening su cittadini, studenti e lavoratori fuori sede, che rientrano alla residenza o al domicilio presso Viggianello, è attivo e sono già arrivate diverse prenotazioni al tampone antigenico messo a disposizione dal Comune”.

A Senise, con il caso riportato nel bollettino di oggi, il sindaco Giuseppe Castronuovo ha precisato che, nella sua comunità, “gli attualmente positivi sono 8”.

A Pisticci questa mattina sono stati effettuati i test rapidi antigenici su docenti, personale ATA, personale che effettua assistenza specialistica ai disabili, autisti e vigilatrici del servizio scuolabus.

“Su 352 persone in elenco – si legge nella pagina social del Comune – si sono sottoposte a test 264 persone, risultate tutte negative. “Negativi anche i test a cui si sono sottoposti i volontari della protezione civile. Domani riapriranno le scuole dell’infanzia, elementari e medie del territorio. Le attività di screening proseguiranno anche prima del rientro a scuola dopo le vacanze di Natale; oltre alla ripetizione dei test fatti oggi, già prevista dall’Amministrazione comunale con proprie risorse, abbiamo ricevuto notizia dalla Regione Basilicata che è previsto anche uno screening degli alunni dei comuni con popolazione sopra i 10.000 abitanti, tra cui Pisticci, come da noi più volte richiesto”.

A Grassano, il sindaco Filippo Luberto comunica “la guarigione di una persona” e, contestualmente, “un'altra positività”. Per cui, “i positivi a Grassano rimangono 42”.

A Rotonda il sindaco Rocco Bruno ha comunicato “3 nuove guarigioni” che hanno fatto scendere il totale degli attualmente positivi a 13.

Castelluccio Inferiore torna invece Covid-free: “posso annunciarvi essere tutti guariti i cittadini risultati positivi nelle scorse settimane”, ha fatto sapere il sindaco Paolo Campanella.



Purtroppo è morto Franco Pizzolla sindaco di Bernalda dal 1985 al 1990.



