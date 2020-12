Bollettino Task Force Coronavirus dei dati estratti il 09.12.2020, ore 10,00 dalla piattaforma Covid-19 Basilicata che saranno convalidati dal comunicato della Task Force Regione Basilicata.

Report dati processati il 8 dicembre 2020

Tamponi molecolari totali 163.306

Tamponi totali negativi 152.159

Tamponi molecolari di giornata 367

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI 35

Tamponi negativi 332



RICOVERATI 139

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 36

Pneumologia 32

Medicina d’Urgenza 13

Terapia Intensiva 6

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive 34

Pneumologia 11

Terapia Intensiva 7



GUARITI 97



DECEDUTI 2

1 Ruoti (PZ)

1 Matera (MT)



POSITIVI TOTALI 35

Residenti 34

2 Balvano

2 Baragiano

2 Castelgrande

1 Gorgoglione

2 Laurìa

4 Matera

3 Montalbano Jonico

1 Montemurro

3 Muro Lucano

2 Nova Siri

2 Picerno

1 Pignola

1 Pisticci

2 Potenza

1 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Senise

3 Stigliano

Non residenti ed in isolamento in Basilicata

1 Puglia



Guariti Residenti 95

2 Atella

9 Avigliano

12 Barile

1 Cersosimo

1 Francavilla in Sinni

2 Grumento Nova

7 Latronico

15 Laurìa

9 Marsicovetere

6 Melfi

3 Moliterno

1 Montalbano Jonico

2 Paterno

1 Pisticci

1 Policoro

1 Potenza

2 Rapolla

12 Rionero in Vulture

2 Roccanova

3 Sant’Arcangelo

1 Senise

2 Valsinni

GUARITI non residenti domiciliati in Basilicata 2

1 Puglia

1 Lazio



CASI ATTUALI 6.103

POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 5.964

DECEDUTI 180

GUARITI 2.604

NOTE: il numero totale dei tamponi molecolari processati in data 8 dicembre è stato condizionato dall’esecuzione dei test rapidi di screening effettuati in pari data dagli operatori delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.