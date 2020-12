Nelle prossime ore il maltempo investirà la Basilicata con forti piogge anche a carattere temporalesco. La protezione civile ha diramato, per oggi, l'allerta gialla per tutto il territorio lucano, allerta gialla che continuerà per i bacini idrografici a sud della lucania anche per domani.

Le precipitazioni più intense si verificheranno in serata.

Dopo una piccola tregua tra venerdì e sabato, ad aggravare la situazione futura ci penserà la formazione di un'area ciclonica sul tirreno che porterà per Domenica ancora pioggia, nubifragi e intensi temporali. Continuerà inoltre a cadere la neve a quote alte sugli Appennini.



