NEWS BREVI

19/06/2020 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 19 giugno 2020 in Basilicata Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 15:15 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Cda San Luca Branca





Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 07:00 di oggi fino al termine dei lavori. RIONERO IN VULTURE: Largo rupe.viaCiasca e zone limitrofe

Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via S. Oronzo e zone limitrofe

Picerno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 12:30 salvo imprevisti. PICERNO: contrada Serra Alta e contrada Strada Carlucci

Melfi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori. MELFI: Via Leopardi.via verdi e zone limitrofe 18/06/2020 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via Madonna del Carmine e zone limitrofe 17/06/2020 - SOSPENSIONI IDRICHE Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:45 salvo imprevisti. RIONERO IN VULTURE: FRAZIONE MONTICCHIO BAGNI per la sola Via FORNACE VECCHIA. Il ripristino dell'erogazione idrica avverrà al termine dei lavori di riparazione. EDITORIALE La Maturità dopo i mesi senza scuola: no, non è la stessa cosa

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito In questi mesi di lockdown, tra paure e precauzioni, si è parlato tanto di scuola. Si è parlato di didattica a distanza, di difficoltà di apprendimento, di quale sarebbe stata la modalità giusta per gli esami. Ma ci si è confrontati troppo poco su un altro aspetto, forse quello più importante nel lungo periodo. L’isolamento degli ultimi mesi e quei banchi vuoti che hanno costretto i 18enni a non poter condividere veramente lo sprint finale.



Quel ‘...-->continua