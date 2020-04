鄭ttendiamo il rapporto ufficiale dei vigili del fuoco ma dalle loro prime valutazioni si esclude il malfunzionamento dell段mpianto elettrico e dell段mpianto di riscaldamento. Appare, invece, molto probabile l段potesi dell段ncendio provocato da incursioni vandaliche all段nterno della struttura, gi riscontrate e denunciate qualche settimana fa, incursioni che sembrerebbero essersi verificate anche ieri e che assegnano ai responsabili l弛scar della irresponsabilit, vigliaccheria e stupidit熹.

Con queste parole Livio Valvano, sindaco di Melfi, ha stigmatizzato via social quanto avvenuto nella notte nella scuola Berardi dove i vigili del fuoco hanno spento un incendio che Valvano ipotizza possa essere stato di natura dolosa.

鉄e confermato si legge ancora nel post del primo cittadino , non posso fare a meno di considerare che vandalizzare un luogo pubblico di formazione come la scuola media sintomo di barbarie culturale che penalizza la nostra comunit e che deve farci riflettere e reagire. Con questo mi rivolgo soprattutto a chi magari ha visto qualcosa e che dovrebbe sentirsi in obbligo di riferire immediatamente perch altrimenti alla stupidit dell誕tto vandalico si aggiungerebbe l段ncivilt di chi potrebbe aiutarci a porre rimedio 田orreggendo con adeguate sanzioni che auspico saranno applicate ai responsabili.

Sulle cause di quanto accaduto sono in corso indagini che, al momento, richiedono un ulteriore approfondimento.

的 danni sono significativi ma limitati a locali deposito del seminterrato aggiunge Valvano che per coinvolgono parte dell段mpianto elettrico e anche parte del piano superiore. ネ nostro obbligo quello di agire con immediatezza per ripristinare la piena agibilit del plesso scolastico in tempi rapidissimi.

Sulla vicenda intervenuto anche Angelo Summa, segretario generale Cgil Basilicata. 轍ualora venissero confermate le indiscrezioni circa l弛rigine dolosa dell段ncendio divampato nella notte nella scuola Berardi di Melfi, sollecitiamo la magistratura di concerto con le Forze dell丹rdine ad accertare le dinamiche, individuare i responsabili di un gesto di simile gravit e perseguirli con fermezza.

栃 semplicemente incomprensibile e inaccettabile ci che accaduto continua Summa Mentre i dirigenti, il personale tecnico-amministrativo e i docenti delle scuole sono encomiabilmente impegnati a promuovere la didattica a distanza per limitare le penalizzazioni nei percorsi di apprendimento degli studenti, con una pandemia in corso tra le pi gravi della storia, desta sconcerto una scuola data alle fiamme. Il diritto allo studio sancito all誕rt.33 della Costituzione nata dalla Liberazione dal nazifascismo, di cui il 75ー anniversario il prossimo 25 Aprile, uno dei pilastri essenziali su cui si fonda il nostro sistema democratico, e in nessun caso le istituzioni possono rimanere inermi al cospetto di un gesto di simile gravit熹.

鏑a Cgil Basilicata conclude l弾sponente sindacale , nel testimoniare la propria solidariet alla comunit di Melfi ed esprimere massimo apprezzamento alla dirigente scolastica e a tutto il personale, cos come fatto per il diritto alla tutela della salute e per la salvaguardia della dignit dei lavoratori si adoperer con ogni mezzo per affermare il diritto allo studio e difendere le istituzioni scolastiche della regione.



