A partire da domani, mercoledì 1° aprile, sarà possibile inviare le domande per richiedere il bonus di 600 euro previsto dal decreto "Cura Italia" a sostegno dei lavoratori autonomi e collaboratori attivi alla data del 23 febbraio scorso e iscritti alla gestione separata dell'Inps. Per accedere al beneficio non è previsto alcun limite di reddito e non è necessario aver sospeso l'attività. L’indennità è valida al momento per il mese di marzo e non concorre alla formazione del reddito. Un'analoga indennità è prevista anche per i lavoratori autonomi come commercianti, artigiani e coltivatori diretti purché iscritti alla gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps (Ago). Per ulteriori informazioni e per la presentazione delle domande è possibile contattare la Felsa Cisl Basilicata (Nicola Labanca, cell. 333.9449753) o il patronato Inas Cisl.