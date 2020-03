NEWS BREVI

1/03/2020 - Sospensione idrica a Matera Matera: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 17:00 del giorno 02-03-2020 salvo imprevisti. MATERA: Via Don Minzoni 29/02/2020 - Enti locali: tempo fino al 30 aprile per il bilancio di previsione Spostato nuovamente al 30 aprile il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali. Il decreto relativo del ministro dell'Interno è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il nuovo differimento del termine dal 31 marzo al 30 aprile ha ricevuto, nella seduta di ieri, il parere favorevole della Conferenza Stato-città e autonomie locali. 28/02/2020 - Ateneo Musica Basilicata annulla l'evento “FIRST/PRINCIPAL” Ateneo Musica Basilicata comunica che, a causa dell’indisponibilità della solista, M° Laura Marzadori, 1° Violino del Teatro alla Scala di Milano, il concerto di domenica 1 MARZO 2020 dal titolo “FIRST/PRINCIPAL” inserito nella XXXIII Stagione Concertistica è stato ANNULLATO e rimandato a data da destinarsi. EDITORIALE Sospendete il campionato di Eccellenza:per il lutto e per una umana riflessione

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Forse ancora non abbiamo capito bene quello che è accaduto domenica scorsa davanti al piazzale della Ferrovia dismessa di Vaglio Scalo. E non mi riferisco alla dinamica dei fatti, spiegata senza troppi giri di parole dal Procuratore, dal Questore e da chi ha indagato e sta indagando.

Forse ancora, però, non abbiamo compreso bene la portata di quanto accaduto. L’assurdità di questa tragedia che ha nomi e cognomi e, tra questi, forse ‘’Calcio’’ è uno di qu...-->continua