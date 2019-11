Sono aumentati gli incidenti stradali in Basilicata rispetto all'anno precedente. Questo racconta il report 2018 stilato dall'ACI e pubblicato sul sito (localizzazione incidenti stradali). Nel 2018 ci sono stati 979 incidenti in Basilicata, di cui 36 mortali che hanno portato alla morte 45 persone e ferite 1609. Questo rappresenta anche il dato più alto degli ultimi quattro anni. Incidenti che nel 2017 avevano subito un calo con 848 casi e 29 morti, rispetto ad uno standard degli anni precedenti che si attestava in media su 940 incidenti e 42 vittime.

Il report ci dice anche che nel 2018 sono stati 20 gli incidenti mortali in provincia di Potenza , 16 in quella di Matera con 24 vittime in provincia di Potenza contro le 21 in provincia di Matera. La maggioparte degli incidenti ha coinvolto autovetture, quasi l’8% sono stati veicoli commerciali e industriali e il 7% motociclette. L'età ed il sesso delle vittime in maggioranza sono maschi tra i 30 e 54 anni, così per i feriti. Nella maggioranza dei casi nell'incidente perde la vita il conducente.



