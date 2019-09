Ormai sta diventando virale un video che riprende due cinghiali in giro per il centro storico di Latronico e ripreso anche dallo stesso sindaco.

“Recuperiamo nel nostro territorio comunale quasi una carcassa di cinghiale a settimana” ha scritto in proposito via social Fausto De Maria.

“La questione cinghiale – prosegue il post – è un’emergenza in tutta la nostra regione e non solo, dagli ultimi dati si parla di oltre 120.000 cinghiali presenti solo nella nostra Basilicata.

L’anno scorso siamo stati uno dei pochi comuni che abbiamo firmato l'ordinanza per l'abbattimento/cattura di cinghiali sul territorio comunale con la nomina di responsabili (ovviamente cacciatori) che, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per la popolazione, dovevano coordinare le operazioni di abbattimento e cattura. Un atto che fu anche denunciato e difatti partì subito un’indagine della procura. Siamo pronti a qualsiasi cosa per trovare una soluzione purtroppo non facile da trovare. Noi, ma anche altri comuni, abbiamo già interessato regione ed Anci negli ultimi tempi e continueremo a farlo”.

Di recente, anche il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia aveva invocato la convocazione di un tavolo tecnico sull’argomento da parte di Anci.



