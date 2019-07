Il Ministro Costa ha appena firmato il piano sugli interventi contro il dissesto idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale.

In tre mesi sono stati stanziati e affidati 315 milioni per far realizzare in tutta Italia 263 interventi, tra cui la Basilicata, in soli 3 mesi, mentre prima impiegavano 2 anni.

E’ stata data un’acceleramento che non ha trascorsi, perchè la tutela della sicurezza del territorio e delle popolazioni non può aspettare tutto quel tempo.

Con un lavoro efficiente, in perfetta coordinazione con tutti gli organismi competenti si è giunti a questo risultato.

Finalmente da oggi si comincia a mettere in sicurezza il territorio senza indugi.

Con questo importante atto del Governo si possono finalmente far partire i cantieri che fanno bene alla Basilicata che sarà beneficiaria di 12 interventi per un importo di oltre 8 milioni di euro nelle seguenti località:

Cirigliano,, messa in sicurezza del centro abitato in località Querceto Sant’Antonio lungo il versante sud est; Corleto Perticara, lavori di consolidamento nel centro abitato de nell’area a valle di Piazza Plebiscito;

Palazzo San Gervasio, intervento di consolidamento in via Calata Banzi e dell’abitato di via Kennedy;

Tito intervento di sistemazione idrogeologica in via Novolese;

Missanello, mitigazione dissesti sul versante nord e sud dell’abitato;

San Mauro Forte, intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud est in località Garamme;

Roccanova, intervento di riduzione del rischio idrogeologico in località Cozzo delle Punte;

Maratea , interventi urgenti di consolidamento in via Mandarini;

Castelmezzano, sistemazione dei dissesti in atto a monte dell’abitato in località Peschiere;

Pietrapertosa, lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell’abitato in via Vittorio Emanuele.

Miglionico lavori di sistemazione del versante in località Torre di Fino.



Per il Movimento 5 Stelle ed il Governo gli interventi necessari per la salvaguardia e la incolumità delle popolazioni e dei territori saranno sempre prioritari



Senatore Arnaldo Lomuti

Vicepresidente Movimento 5 Stelle Senato