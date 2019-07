Sottolineate le opportunità economiche e di investimento che la Basilicata offre nella sua interezza



Questa mattina il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato Sua Eccellenza l’ambasciatore di Francia, Christian Masset. L’ambasciatore di Francia ha convenuto con il presidente Bardi delle opportunità economiche e di investimento che la regione Basilicata offre nella sua interezza.

Masset ha ricordato l’importanza strategica per le relazioni tra Italia e Francia che riveste la Basilicata.

Il presidente Bardi ha ringraziato l’ambasciatore Masset, accompagnato dal console generale di Francia a Napoli, Laurent Burin des Roziers, per la particolare attenzione che ha rivestito la visita non formale del diplomatico francese.

Il presidente Bardi ha poi invitato l’ambasciatore Masset ufficialmente a Matera per poter far vedere le meraviglie della capitale europea per il 2019. L’ambasciatore ha accettato di buon grado.