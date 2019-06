Si svolgeranno il 27 giugno a Potenza e il giorno seguente a Matera le “Giornate della trasparenza del sistema Basilicata” rivolte ai dipendenti della Regione, degli enti sub-regionali nonché delle Società e delle Fondazioni regionali, organizzate per favorire il consolidamento di una cultura amministrativa orientata all’accessibilità totale, all’integrità e alla legalità.

A Potenza il corso si terrà nell’auditorium del Conservatorio “G. Da Venosa” e inizierà con i saluti istituzionali del vicepresidente della Giunta regionale, Francesco Fanelli, e del presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino; mentre nella città dei Sassi si svolgerà nella sala consiliare della Provincia, dove in aperura interverrà il presidente Piero Marrese.

In programma per gli eventi formativi gli interventi di Katia Mancusi dell’ufficio regionale valutazione, merito e semplificazione sul tema “Dilemma etico e conflitto di interessi”, e di Angelita Caruocciolo, componente dei Tavoli tematici Anac e Agenas per la redazione del Piano nazionale anticorruzione su “Il conflitto di interessi come misura organizzativa: equilibrio tra esigenze normative e difficoltà operative”. Nella città capoluogo sarà presente anche il Difensore civico della Regione, Antonia Fiordelisi, che parlerà di “Accesso civico generalizzato (Foia): il ricorso al difensore civico”. Entrambe le giornate si concluderanno con un contributo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, Donato Del Corso.