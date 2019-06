Martedì 11 giugno, si terrà il Congresso fondativo della Rete degli Studenti Medi di Potenza, il sindacato studentesco.

Il Congresso avrà luogo presso la sede di Scambiologico, Piazzale Istria 1, dalle 16:30.

Nel corso dell’assemblea congressuale sarà discusso e approvato il documento politico contenente il nostro programma, che ci vedrà attivi per i prossimi due anni. Verranno inoltre eletti il Segretario Generale e la Segreteria che rappresenteranno gli studenti e che porteranno avanti le attività dell’organizzazione nel movimento studentesco e nel mondo associativo, sindacale e politico della Provincia.

Con il Congresso, la Rete degli Studenti Medi di Potenza tornerà a far parte dell’organizzazione nazionale schierata per un autentico diritto allo studio, per una scuola laica, antifascista e contro tutte le mafie.

Questo evento designa, per il sindacato studentesco, un importante momento di confronto e aggregazione tra gli studenti e le associazioni e tutti i soggetti politici e sociali, con i quali condividiamo valori e obiettivi.

Invitiamo la cittadinanza tutta a questo importante appuntamento per conoscere da vicino la Rete degli Studenti Medi provinciale e per contribuire alla crescita del movimento studentesco, presente sul territorio da ormai dieci anni.



Rete degli Studenti Medi di Potenza