Continua la presenza dell'Adiconsum a Policoro, per garantire sulla fascia Ionica, uno sportello a tutela dei cittadini-consumatori e per offrire loro una protezione contro abusi e danni originati da comportamenti scorretti delle imprese e/o derivanti anche da... -->continua

Si terrà domani sera (21 marzo) alle ore 18 a Senise presso il ristorante Oliver la chiusura della campagna elettorale del candidato Vincenzo Clemente, in corsa per la carica di consigliere nella lista “Bardi Presidente. Basilicata Positiva”. “Manca davvero po... -->continua

“Per chiudere in bellezza una campagna elettorale all’insegna del populismo, incentrata unicamente sulle felpe e sui selfie di Matteo Salvini, il centrodestra lucano contava sulle visite di Trump e Putin. Tuttavia, impegni internazionali assunti in precedenza ... -->continua