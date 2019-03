“Il calo di residenti in Basilicata è costante. Ogni anno è come se scomparisse un paese con 3 mila abitanti. Ci sono poche nascite, poco lavoro e c’è tanta emigrazione: tre elementi che identificano una regione che, secondo l’ultimo rapporto Svimez , nel 2065 scenderà sotto la soglia dei 400.000, contro gli attuali 570 mila. Decisiva per la tenuta demografica della Basilicata sarà la politica agricola regionale che il nuovo esecutivo dovrà affrontare nell’immediato”. Così, in una nota, Piergiorgio Quarto, candidato nella lista “Basilicata Positiva - Bardi Presidente”, alle prossime elezioni regionali del 24 marzo. “A subire il maggiore spopolamento saranno le aree interne della Basilicata che si tradurrà in carenza di servizi e sempre meno opportunità di lavoro. Per questo bisognerà puntare sul settore primario. Negli ultimi anni l’agricoltura è stato il comparto che ha generato maggiore occupazione, anche in termini di crescita. Bisogna, però fare di più, formando nuove figure professionali da impiegare all’interno delle nostre imprese agricole non solo nella fase produttiva, ma soprattutto in quella di trasformazione. Al giorno d’oggi l’agricoltura non è più considerata quella che produce unicamente materia prima, bensì sempre più diventa professionale”.