“La Basilicata e la Campania sono maglia nera nella classifica delle regioni d’Italia per tasso di occupazione. Ecco l’eredità più pesante che ci lascia chi ha amministrato fino ad oggi, fotografata dai dati Istat diffusi in queste ore. Da giorni ribadisco che la priorità è: lavoro, lavoro, lavoro. Se l’occupazione cala, le famiglie vanno in difficoltà, i giovani non hanno prospettive, l’economia si ferma. Non possiamo permettercelo. Ecco perché con il pacchetto di norme “Basilicata Produttiva” sosterremo le aziende che assumono e daremo incentivi a startup e imprese innovative. Un piano serio per ridare un orizzonte sereno ai lucani. Noi siamo l’unica coalizione credibile con un programma chiaro e soluzioni concrete”. Lo scrive, in una nota, Vito Bardi, candidato presidente della giunta regionale della Basilicata.