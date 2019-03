La presenza di Marco Marsilio oggi a Potenza, è segno della centralità che la nostra regione avrà con la mia presidenza. Ringrazio il governatore dell’Abruzzo che ha scelto il capoluogo, per dare forza alla mia proposta politica. Costruiremo un’alleanza del buon governo formata dai presidenti delle Regioni del centro destra, per riportare al centro dell’agenda nazionale il Mezzogiorno. Il mio impegno è ridare centralità nella politica nazionale alla Basilicata, partendo dalla mille infrastrutture incompiute, come la SS. 658 Potenza -Melfi.

Me l’ha chiesto la gente che questa mattina ho incontrato passeggiando per via Pretoria, che mi ha dato ulteriori stimoli a fare della Regione una casa di vetro senza né padrini né padroni.

Per questo alle istanze dei lucani, ho risposto nell’unico modo che potevo: presente. Andiamo a vincere.

Lo ha dichiarato Vito Bardi candidato presidente per la Basilicata, incontrando oggi a Potenza il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.