Da ieri riceviamo telefonate a mail da parte di cittadini visitatori del presepe vivente di Matera Capitale Europea della Cultura. Gli stessi lamentano il mancato rimborso dei biglietti per l’annullamento dello spettacolo del 04 gennaio 2019 causa neve. A fronte delle doglianze scritte da parte dei cittadini gli stessi non hanno ricevuto alcun riscontro da parte degli organizzatori dell’evento,Con l’unica mail ricevuta ieri si informato tutti i visitatori ( RICORDIAMO CHE IL BILIETTO COSTA € 8.00) che possono usufruire diciamo come indennizzo di un TOUR GUIDATO di visita della durata di un’ora e 30 minuti valido dal 20 dicembre al 31 dicembre 2019. In alternativa sarà possibile accedere alla prossima edizione del presepe vivente del di dicembre 2019. A nostro parere questo modo di procedere e la proposta formulata è un vera e propria presa in giro avendo molti dubbi sulla possibilità che questi turisti ritornino a Matera. Com’è noto molti provengono da fuori regione e dall’estero. Le motivazioni del non rimborso sono ridicole così come le clausole riportate nell’informativa sotto la voce TERMINI E CONDIZIONI che prevede il rimborso solo per cause imputabili direttamente all’organizzazione. Invitiamo MATERA CONVENTION BUROAU – ASSOCIAZIONE CULTURALE NON RICONOSCIUTA a dar corso ai rimborsi a favori dei turisti che non hanno potuto assistere all’evento, evento che anche oggi non sarà ripetuto. Invitiamo altresì il SINDACO DI MATERA ad intervenire su quanto accade in città. In caso di mancato rimborso nostro malgrado saremo costretti ad avviare azioni legali .





IL PRESIDENTE FEDERCONSUMATORI BASILICATA

Rocco Ligrani