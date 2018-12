L’apparecchiatura è stata installata grazie ad un finanziamento della Regione Basilicata di circa 1 milione e 100 mila euro. “Abbiamo aggiunto un altro tassello per il potenziamento della struttura”, ha detto la vicepresidente Franconi



É stata inaugurata questa mattina nell’ospedale di Villa D’Agri di Marsicovetere la nuova risonanza magnetica. L’apparecchiatura ad alto campo magnetico, installata grazie ad un finanziamento della Regione Basilicata di circa 1 milione e 100 mila euro, entrerà in funzione il prossimo mese di gennaio per i ricoverati della medesima struttura ospedaliera e per quelli degli altri plessi ospedalieri afferenti all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo; dal mese di febbraio potranno essere erogare prestazioni anche per pazienti esterni accendendo tramite il CUP regionale affinché il polo di Villa d’Agri possa diventare il punto di riferimento certo dell’intero territorio valligiano. Presenti a taglio del nastro l’assessore regionale alle Politiche della Persona, Flavia Franconi, il direttore generale del Dipartimento, Donato Pafundi, il sindaco di Marsicovetere, Claudio Cantiani, il direttore sanitario dell’ospedale di Villa d’Agri, Bruno Masino, il consigliere regionale Vincenzo Robortella, oltre a numerosi medici ed infermieri.

Il responsabile dell’U.O.S. di Radiologia del presidio di Villa D’Agri, Antonio Cavallo ha sottolineato che con la nuova risonanza “si ha la possibilità, data l’ampia apertura dell’apparecchiatura, di praticare lo studio nei pazienti obesi e migliorare la tollerabilità in quelli claustrofobici”. Si tratta di una macchina altamente performante in grado di eseguire esami di routine muscolo scheletrici, ma anche quelli considerati ad alto profilo diagnostico come gli esami di risonanza magnetica vascolare, di neuroradiologia, dell’addome, della mammella e della prostata.

“Oggi viene aggiunto un altro importante tassello agli impegni assunti pubblicamente dal Presidente Pittella e da me personalmente per il potenziamento dell’Ospedale di Villa d’Agri”, ha spiegato la vicepresidente della giunta regionale, Flavia Franconi, a margine dell’inaugurazione. “Diamo l’avvio - ha proseguito - alle attività di una fondamentale attrezzatura di diagnostica altamente performante che si aggiunge alla TAC e al mammografo digitale già presenti a Villa d’Agri che diventa in tal modo una delle strutture di punta del sistema sanitario regionale nel campo della diagnostica per immagini. Le politiche di potenziamento tecnologico messe in campo dalla Regione in questi ultimi anni dalla giunta Pittella ci hanno portato ad essere, insieme all’Umbria, come certificato da un recentissimo studio della Corte dei Conti, la realtà con il maggior numero attrezzature di alta tecnologia in Italia nelle strutture ospedaliere La risonanza in dotazione all’ospedale di Villa d’Agri è di ultimissima generazione e potrà contribuire a migliorare la qualità delle prestazioni erogate dal nostro sistema sanitario per la salute dei lucani. Dobbiamo tutti insieme contribuire - ha concluso - affinché tale strumentazione possa essere utilizzata in maniera intensiva e sono sicura che tutto il personale dell’ospedale lavorerà in questa direzione. É questo un altro passo in avanti per una buona sanità”.