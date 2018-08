Se fossi il segretario generale della Cgil Basilicata proverei imbarazzo per l’intervista rilasciata al Quotidiano, non solo per le accuse gratuite che lancia, per lo scarso rispetto che mostra per queste vicende che feriscono una regione ma anche perché non mostra obiettività. Ma credo che Summa non proverà nessun sentimento, essendo solo concentrato evidentemente a percorrere una strada politica che nulla a che fare con il ruolo "terzo" a cui sarebbe chiamato il leader di un sindacato storico e importante come la Cgil. Summa più che attardarsi a giudicare in maniera scorretta vicende che sono al vaglio della magistratura meglio farebbe a spiegare se sono vere le voci che lo vedono ormai in campagna elettorale da mesi per la Regione. Certo, leggendo le dichiarazioni che rilascia rimangono pochi dubbi che oramai sia completamente lanciato in campagna elettorale e che utilizzi il sindacato solo per scopi di propaganda elettorale a favore di chi alza il polverone della polemiche per favorire se stesso e distogliere l'attenzione dalla politica, quella vera, che vede un certo modo di fare sinistra ridotto a percentuali prossime allo zero.

Ed è triste leggere la sua intervista ad un mese dal provvedimento preso nei confronti di un Presidente di Regione, senza che il segretario sindacale si interroghi se è esagerato o no? Se è vero o no? Ha emesso la sua sentenza, anzi la “loro” sentenza. Summa rifletta e studi anche un po’ di più i provvedimenti della giunta Pittella, altrimenti rischierà di andare anche contro i forestali o i beneficiari del reddito minimo d’inserimento, pur di attaccare il governatore.