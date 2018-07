La Voce della Politica

25/07/2018 - Lega: atteso in Basilicata Armando Siri

Nei giorni 31 luglio e 1mo agosto Armando Siri Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presidente nazionale Flat Tax e braccio destro di Matteo Salvini, farà tappa in Basilicata.

Scopo della visita inaugurare la nuova sede della Lega...-->continua

24/07/2018 - Matera, Giordano (Ugl): “Nessun futuro della città”

“Per l’Ugl mai come in questo momento la città ha bisogno di rilancio del territorio e dove le imprese, le famiglie, i lavoratori necessitano di stabilità politica – amministrativa. Ma non è avvenuta e non avverrà poiché registriamo un sindaco senza vergogna c...-->continua

24/07/2018 - Vertice del Pd a Roma: piena sintonia tra Polese e Martina

Piena sintonia tra il segretario nazionale del Partito democratico, Maurizio Martina e il segretario regionale della Basilicata Mario Polese. Dal vertice che si è svolto a Roma tra i dirigenti nazionali del partito (oltre a Martina erano presenti anche Gian Pi...-->continua

24/07/2018 - Leggieri (M5S): rispetto per i cittadini lucani

Nei giorni scorsi il Tribunale del Riesame ha confermato gli arresti domiciliari per il Presidente della Giunta Regionale. Pittella quindi rimane a casa e perdura la sua sospensione della carica di governatore.

Come già ribadito nei giorni scorsi, anche l...-->continua

24/07/2018 - Nota di Wilderness Italia su ponte tibetano a Castelsaraceno

Proseguono in Basilicata le iniziative in contrasto con le finalità di tutela, ma evidentemente considerate corrette; in realtà solo volte ad attirare turismo e far lavorare ditte appaltatrici (è in ballo un milione e mezzo di euro!). L'ultima è l'ormai ennesi...-->continua

24/07/2018 - Interrogazione Pedicini M5s su acqua potabile Metaponto,risposta UE

La Commissione Ue ha risposto all'interrogazione presentata dall'eurodeputato del M5S Piernicola Pedicini sull'emergenza acqua potabile verificatasi nelle settimane scorse nei comuni del Metapontino.

"La Commissione - è scritto nella risposta - non è al co...-->continua