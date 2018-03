In merito ai risultati elettorali e alla ripresa delle attività politiche della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di Basilicata, scende in campo, mediante una nota stampa il Consigliere Regionale di Realtà Italia, Paolo Galante che in una nota ha inteso rimarcare il suo parere sottolineando quanto segue: “Chiusa la difficile pagina delle recenti elezioni politiche e fatte le dovute valutazioni su un voto che ha rappresentato la bocciatura di una interpretazione della politica fatta propria dal Centro-Sinistra di Basilicata, è importante che il lavoro del Consiglio Regionale di Basilicata, riprenda con la giusta intensità e senza ulteriori pause”. Il responsabile istituzionale di via Verrastro nella nota ha inteso specificare e rimarcare altri aspetti: “Il rammarico, i ripensamenti ed anche in parte la incredulità di un voto così penalizzante, non devono interferire con il lavoro di una maggioranza di governo che è chiamata a dare risposte concrete alla Comunità di Basilicata. Una vera classe dirigente-continua Galante-che intenda realmente svolgere la funzione di Governo dei processi e che abbia idee buone da mettere in campo, deve approcciare a questa nuova stagione politica con la determinazione, il coraggio e con l’atteggiamento propositivo di chi appena eletto, si appresta a caratterizzare la propria azione politica con atti ed azioni da adottare nei primi cento giorni di Governo”. In buona sostanza c’è tutto il tempo non solo per risalire la china, impresa complessa e delicata, ma quel che più conta, vi è il tempo giusto per varare alcuni provvedimenti legislativi che concorrano a contraddistinguere positivamente questa legislatura. Il Consigliere Regionale di Realtà Italia, Paolo Galante sottolinea alcuni principi essenziali per tali istanze: “Bisogna riformare la burocrazia regionale e i procedimenti autorizzativi, avendo come finalità la creazione di strumenti che caratterizzino di maggiore efficacia ed efficienza l’azione degli Uffici Regionali, che diano certezza dei tempi di procedimento ai cittadini e che siano strumento di utile collaborazione tra utente e uffici regionali.



Potenza Smart City, Città dei Saperi-rimarca ancora Galante-politiche di consolidamento dell’Ateneo Lucano, Istituzione della Facoltà di Medicina, e della Facoltà di Giurisprudenza rappresentano altre chiavi di lettura di un processo di crescita in Basilicata.



Pianificare strumenti finanziari di aiuto e sostegno che permettano alla piccola e media impresa di Basilicata, una più facile adesione alle iniziative messe in campo dai dipartimenti regionali, per agevolare, favorire e permettere la nascita di nuove imprese e sostenere gli investimenti per l’innovazione di processo e di prodotto delle imprese e creare nuove opportunità di lavoro.



Infine, vanno adottati gli atti propedeutici alla riforma del sistema sanitario regionale per consegnare ai lucani una sanità efficace ed efficiente, azzerando le liste di attesa, co riguardo alla appropriatezza delle cure, con una attenzione particolare ai bisogni dei cittadini socialmente più deboli, come ad esempio anziani e bambini.



Solo caratterizzando con forza, determinazione e buone idee-conclude Galante-l’azione di Governo di questo scorcio di legislatura, il centro-sinistra potrà rivendicare anche per il prossimo futuro, il ruolo che gli compete e tornare ad essere stabilmente il punto di riferimento sicuro per i cittadini lucani”.