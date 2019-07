Matera 2019. Il 4 luglio inaugurazione della mostra Questo è il Sud 2/07/2019 Il progetto fotografico Coscienza dell'Uomo, organizzato nell'ambito di Matera 2019 dalla Cine Sud di Catanzaro, giunge al suo terzo trimestre ed è pronto a partire con un nuovo ciclo di mostre, convegni e incontri con gli autori. Realizzato in collaborazione con alcune aziende leader nel mercato della fotografia internazionale, Coscienza dell'Uomo promuove un nuovo modo di intendere la fotografia, più umano e riflessivo, meno tecnico ed estetico, nel tentativo di suscitare domande e cercare risposte. Nelle mostre passate, così come in quelle che si apprestano ad aprire, è sempre l'uomo, la sua coscienza e ciò che lo circonda il soggetto e l'oggetto dell'indagine fotografica. Un modo di sentire la fotografia condiviso non solo dai curatori della rassegna, Francesco Mazza, Antonello Di Gennaro e Maurizio Rebuzzini, ma anche dagli autori scelti per esporre i propri lavori.

Ad aprire il nuovo ciclo di eventi sarà il 4 luglio alle 18.30 Questo è il Sud, la mostra di Francesco Mazza e Pino Bertelli, che fino al 30 settembre sarà ospitata all'interno de La 19° buca in piazza Veneto.

La mostra si compone di circa 40 scatti, tratti da "Genti di Calabria. Atlante fotografico di geografia umana", un reportage realizzato da Bertelli e Mazza nel 2015, e pubblicato nel 2017, con l'obiettivo di raccontare la Calabria, e il Sud, in modo nuovo. Un tentativo riuscito, perché con l'Atlante ieri e con la mostra oggi, la Calabria assume una veste nuova, spogliandosi, finalmente, dei tanti preconcetti che ne hanno oscurato fino ad oggi la luce. Non ci sono paesaggi, né bellezze culturali e artistiche. Ci sono le persone, le loro storie, le loro vite. E sono raccontate senza esaltazioni o artifici, ma con la semplicità di uno sguardo, la spontaneità di un sorriso appena accennato, la sincerità di una parola. Non solo immagini, infatti. A completare l’allestimento della mostra ci sarà anche la proiezione del docufilm I colori del cielo, girato durante la realizzazione di Genti di Calabria da Bertelli e Mazza, in collaborazione con Paola Grillo e Anna Maria Corea, che raccoglie cento interviste alle persone incontrate dagli autori durante il loro viaggio alla scoperta delle terre tra i due mari. Una testimonianza suggestiva che contribuisce a restituire al pubblico un ritratto leggero e autentico della gente del sud.

All'inaugurazione sarà presente uno degli autori, Francesco Mazza, che discuterà con la stampa e il pubblico presenti dell’idea del progetto Questo è il Sud, e di come sia riuscito a trasformare un sogno, quello di far cambiare idea all’Italia e al mondo sulla Calabria, in una realtà.



Per ulteriori informazioni consultare il sito : www.mat2019coscienzadelluomo.it/



Gli autori

Pino Bertelli è nato in una città-fabbrica della Toscana, tra Il mio corpo ti scalderà e Roma città aperta. Dottore in niente, fotografo di strada, film-maker, critico di cinema e fotografia. I suoi lavori sono affabulati su tematiche della diversità, dell’emarginazione, dell’accoglienza, della migrazione, della libertà, dell’amore dell’uomo per l’uomo come utopia possibile. È uno dei punti centrali della critica radicale neo-situazionista italiana.



Francesco Mazza nasce e vive in Calabria, regista, produttore, film-Maker, curatore di mostre, concorsi e workshop fotografici. Non ancora ventenne con una cinepresa è una moviola super/8 riprende e racconta storie, erano matrimoni. La sua passione per il cinema nasce insieme alla sua attività imprenditoriale, tra le prime in Italia, di noleggio film super8. Fonda così la Cine Sud. Come regista ha sempre cercato di riportare sulla pellicola le cose che più gli stanno a cuore: il vero e la bellezza.







