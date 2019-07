Grande successo per il VII Trofeo Fidas - Memorial G.Attilio svoltosi domenica 30 Giugno a Irsina, organizzato dalla A.S.D. Atletica Amatori Irsinese in collaborazione con la sezione Fidas Irsina. La gara ha avuto l’approvazione del Comitato Regionale Fidal Basilicata e il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Irsina. Una gara di 10 km valevole per CORRIBASILICATA. In gara tanti donatori e il supporto dei volontari della sezione per una serata all’insegna dello sport e della salute con 120 corridori provenienti anche dalle regioni limitrofe. Ha vinto la gara Giovanni MONACO della società K 42 di Cosenza, al 2° posto Antonio FRANCOLINO della società “Fiamma Olimpia” di Palo del Colle. L’irsinese Giuseppe TRABACE dell’Atletica Amatori Irsinese ha conquistato la terza posizione. La presidente di Fidas Irsina si ritiene molto orgogliosa per aver partecipato all’iniziativa e contenta per la collaborazione continua con l’ASD Atletica Amatori Irsinese. “Noi collaboriamo durante tutto l’anno, infatti agli atleti sono dedicate due giornate straordinarie di donazione di sangue, una l’abbiamo svolta ad Aprile scorso con oltre 30 sacche di sangue donate. L’altra la faremo in autunno. E’ importante per noi promuovere i corretti stili di vita attraverso lo sport e l’entusiasmo degli atleti che contribuiscono a diffondere la cultura del dono e del viver sano attraverso lo sport. Auspichiamo sempre un maggior coinvolgimento dei giovani e queste iniziative ci permettono di raggiungere persone che altrimenti non riusciremmo a coivolgere. Acquisire maggiore consapevolezza del proprio stile di vita affinché anche la donazione del sangue possa diventare un gesto oltre che volontario, anonimo, gratuito, anche periodico, sia per mantenere sempre sotto controllo la propria salute, che per garantire le giuste scorte ai centri trasfusionali. In luglio abbiamo in programma una giornata di donazione di sangue e plasma Domenica 14, e una giornata di donazione di sangue intero sabato 20”. Il prossimo appuntamento importante per tutta la Fidas Basilicata è a Brienza, domenica 7 Luglio, per la tradizionale Festa Regionale del Donatore Fidas presso il santuario del Donatore.