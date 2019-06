A Matera, nel Palace Hotel, dal 3 al 4 luglio, h.10-13 e h.17-20, una nuova tappa della mostra evento itinerante Basilicata, Viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche, ideata e realizzata dall’Associazione Basilicata Today in collaborazione con Regione Basilicata, Provincia di Matera, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, Parco Nazionale del Pollino, Comune di San Severino Lucano e www.girovagandoinitalia.com.

Una sola mission: promuovere territorio e peculiarità della Basilicata, in Italia e nel Mondo.

“A maggio, nel Palazzo Reale di Milano, l’anteprima della nostra manifestazione ha riscosso notevole interesse tra rappresentanti dei media, operatori del settore turistico e enogastronomico e rappresentanti di associazioni che hanno potuto visionare e scoprire itinerari classici e inediti dell’incantevole Basilicata, insieme a peculiarità artistiche ed enogastronomiche”, dichiara Marco Fanuzzi. vice presidente di Basilicata Today

Nella sala eventi del Palace Hotel (www.palacehotel-matera.it) verranno presentati gli eventi Itinerari di Basilicata e Food, Arte e Folklore di Basilicata, Castelli di Basilicata and Wine, realizzati in collaborazione con istituzioni, imprese e associazioni che hanno accolto con interesse il nuovo programma dell’associazione lucana che promuove a 360 gradi territorio, peculiarità e servizi dell'incantevole Basilicata che proseguirà in Basilicata con tappe nelle provincie di Matera e Potenza.

Pannelli fotografici, opere d’arte e centinaia di cartine turistiche ed enogastronomiche, in lingua italiana, inglese e francese, presenteranno itinerari lucani classici e poco sconosciuti a visitatori, rappresentanti dei media, operatori del settore turistico e della ristorazione e delegati di associazioni. All’evento sarà presente il maître sommelier e fiduciario A.M.I.R.A Basilicata Giuseppe Magno

“Tra le novità del 2019, programmate da Basilicata Today nel 2019 - dichiara Vitelli, responsabile area comunicazione e turismo di Basilicata Today - una mostra-laboratorio permanente del territorio, con presentazione mirata di itinerari turistici video-fotografici, insieme ad opere d'arte e dell'agroalimentare lucano da ubicare a Pisticci, accogliente località della provincia di Matera.

L’evento sarà seguito dal magazine Itinerari ed Agroalimentare d’Italia (seguici su facebook e youtube)