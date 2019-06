Si terrà venerdì 28 giugno alle ore 15 presso Palazzo Lanfranchi a Matera il convegno dal titolo "Famiglie, identità ed orientamento sessuale: il diritto di essere se stessi nel paradigma della tutela dei diritti umani". L'evento, organizzato dal Coordinamento “Matera Heroes Pride”, con capofila l'Arcigay Basilicata, compone il fitto calendario di eventi che culmineranno nel primo storico Pride materano del 20 luglio, e si propone di operare un' agile ricognizione sulla tutela dei diritti civili, del singolo come delle "nuove" famiglie, sul contrasto all'omotransfobia, sia dal punto di vista giuridico, psicologico, oltre che della comunicazione. I relatori sono tutti professionisti qualificati che daranno un importante contributo alla disamina di temi complessi, ed all'evento sarà presente anche Vladimir Luxuria, attivista e scrittrice di chiara fama. “Siamo davvero felici che tanto lavoro stia dando frutti rigogliosi – commenta l' Avv. Morena Rapolla, Presidente dell' Arcigay Basilicata – e che anche a Matera siamo riusciti ad organizzare un momento formativo ed informativo così ricco come quello di venerdì a Palazzo Lanfranchi, dove sono invitati non solo professionisti ed operatori del settore ma anche i cittadini che vogliano avvicinarsi a queste tematiche in maniera serena e senza pregiudizi e barriere, in nome di valori come l'inclusione e la piena parità, perchè è nella diversità che possiamo costruire noi stessi e la nostra personale ricchezza ed unicità, mettendo al bando paure irrazionali che generano odio sociale che mette a rischio anche le persone che amiamo”. L' evento conta su numerosi patrocinii istituzionali quali quello del Comune e della Provincia di Matera, della Provincia, della Fondazione Matera 2019, dell' Ufficio della Consigliera regionale di parità, della Commissione regionale di parità, a testimonianza dell'alto valore scientifico e culturale dell'iniziativa. L'evento è accreditato anche all' Ordine degli Avvocati di Matera ed ha ricevuto il patrocinio dell' Ordine degli psicologi della Basilicata.