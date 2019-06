Mercoledì 26 giugno, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare a Castelluccio Inferiore, si terrà la work conference “Territorio e sviluppo sociale. Aspetti nutraceutici e sociali delle piante officinali”, promosso dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) in collaborazione con il Comune di Castelluccio, l’ALSIA Basilicata, Masseria Melodoro e EVRA.

Dopo i saluti del Sindaco di Castelluccio Inferiore, Paolo Francesco Campanella, i lavori inizieranno con le relazioni del Dott. Francesco Forte e la Dott.ssa Francesca Scannone, della Fondazione Eni Enrico Mattei, su «a’Naca Basilicata. La sfida sociale per la sostenibilità» ed «e-Nutrition. Piante officinali: nutraceutici della nostra dieta»; seguirà Aldo Auferio Presidente della Coop. Sociale Masseria Melodoro che presenterà «Masseria Melodoro 2.0. La fattoria del benessere»; Egido Salamone di EVRA tratterà «La filiera delle erbe officinali» e in conclusione il Dott. Domenico Cerbino dell’ALSIA Basilicata illustrerà «Le pianti officinali del Pollino».

L’evento rientra nelle attività di a’Naca Basilicata – Orizzonti sostenibili finalizzato a diffondere i risultati dei progetti deliberati dalla Giunta della Regione Basilicata con DGR n.1490/2014, tra i quali rientrano Masseria Melodoro ed e-nutrition. Il primo è una fattoria sociale situata a Nemoli nata dall’esperienza di un progetto sostenuto dalla Regione Basilicata e realizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei. Un esempio di inclusione sociale che ha visto soggetti diversamente abili trovare lavoro nel settore agricolo. Un modello pubblico-privato di crescita sostenibile dell’economia locale attraverso l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità. Il secondo è un portale web di divulgazione scientifica che ha come finalità la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle tematiche alimentari attraverso la collaborazione intersettoriale di diverse discipline con focus sulla Dieta Mediterranea e sul “Made in Basilicata”.