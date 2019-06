Giovedì 27 giugno presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza

nuovo appuntamento con Spazi Narranti.

Alle ore 18 sarà proiettato “Primula Rossa”, film testimonianza sulla

situazione delle strutture psichiatriche in Italia, di recentissima

uscita nelle sale.



Il film è l’occasione per ripercorrere alcuni snodi della storia recente

italiana, dagli anni di piombo alla rivoluzione culturale che ha portato

alla promulgazione della Legge Basaglia.

Il film diretto da Franco Jannuzzi è basato sulla vera storia dell’ex

terrorista Ezio Rossi, membro dei Nuclei Armati Proletari.

Un racconto della sua vita, passata in gran parte tra il carcere e

l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, che ripercorre le vicende più

salienti dell’esistenza di Ezio – Ennio nel film.

La sua storia si intreccia a quella di altri pazienti internati

dell’ospedale e, inevitabilmente, a quella dello psichiatra Lucio, che

nel suo piccolo ha cercato diverse soluzioni per restituire i diritti di

cittadinanza a chi a causa dei suoi errori e delle sue debolezze è stato

escluso dalla società.

Tra documentario e fiction, il film vede la partecipazione anche di

molti internati e i collaboratori della Fondazione di Comunità di

Messina distributore dell’opera.



Spazi Narranti è un progetto di rete ideato dalla Compagnia Abito in

Scena in collaborazione con la Regione Basilicata, la Provincia di

Potenza, Stoà teatro, Zer0971 a.p.s. e Bds Communication.



L’ingresso è libero.