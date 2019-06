Giuseppe Comanda, Presidente di Fidas Miglionico, è il nuovo coordinatore della Conferenza dei Presidenti di Fidas Basilicata durante la riunione che si è tenuta il 20 Giugno a Grassano Scalo. L’organismo della Conferenza funge da raccordo tra le istanze delle sezioni e la federata Regionale ed è formato dai 27 Presidenti delle sezioni lucane. Necessita di un coordinatore che nomina il suo segretario. Eletto a maggioranza il, Giuseppe Comanda, molto impegnato nel volontariato e nel mondo dell’associazionismo da tanti anni, delegato provinciale della Lega Nazionale Dilettanti Basilicata, in passato ha ricoperto anche la carica di segretario regionale di Fidas Basilicata. Legato ai valori della solidarietà e del dono del sangue si è proposto, ed è stato eletto, per completare questo mandato in scadenza ad Aprile prossimo con l’entusiasmo di essere sempre presente per rappresentare al meglio i presidenti sezionali all’interno dell’associazione. Comanda alla fine dello scrutinio ha dichiarato: “Sono contento per la fiducia accordata dai colleghi presidenti, e mi impegnerò affinché ci sia più comunicazione tra i vari organismi associativi. Sarò sempre pronto ad ascoltare le eventuali problematiche delle singole sezioni per riuscire ad essere propositivo e risolutivo all’interno del Consiglio. Fidas Basilicata è in costante crescita e dobbiamo essere sempre pronti a sostenere le singole attività per il bene comune”. Numerosi i messaggi di auguri sui social di Fidas Basilicata. Tutti i presidenti presenti si sono congratulati con il nuovo coordinatore così come il Presidente Regionale Pancrazio Toscano, il quale ha augurato buon lavoro al neo eletto coordinatore Comanda, dichiarando “che in questo momento dell’anno siamo sempre vigili per sopperire alle eventuali carenze dovute alla fisiologica maggiore richiesta di sangue pressoi centri trasfusionali e all’arrivo delle vacanze che porta i donatori lontani dalle proprie città. L’attività delle singole sezioni è importante, ma un lavoro corale porta a maggiori e migliori risultati. Si ricorda che tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 è possibile donare presso i centri trasfusionale della Regione e, ogni singola sezione, organizza delle giornate di raccolta per permettere a tutti di poter donare il sangue. Esorto tutti a donare prima di andare in vacanza”.